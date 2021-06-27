Утвержден максимальный размер учебного кредита на новый учебный год

Rus.err напоминает, что возврат кредита начинается не позднее, чем по прошествии одного года после окончания учебного заведения. Срок возврата — удвоенный период обучения в соответствии с учебной программой, но не более 20 лет.

В случае прерывания обучения кредит необходимо вернуть в срок, который в полтора раза больше реального периода учебы, но не меньше шести месяцев.

Получатель кредита платит банку 5% в год. Расчет процентов начинается со дня перечисления суммы учебного кредита и заканчивается в день полного возврата суммы кредита.