27.06.2021, 12:41
Утвержден максимальный размер учебного кредита на новый учебный год(3)
Foto: Argo Ingver
По решению правительства Эстонии в новом учебном году максимальную сумму гарантированного государством учебного кредита продолжит составлять 2500 евро.
Rus.err напоминает, что возврат кредита начинается не позднее, чем по прошествии одного года после окончания учебного заведения. Срок возврата — удвоенный период обучения в соответствии с учебной программой, но не более 20 лет.
В случае прерывания обучения кредит необходимо вернуть в срок, который в полтора раза больше реального периода учебы, но не меньше шести месяцев.
Получатель кредита платит банку 5% в год. Расчет процентов начинается со дня перечисления суммы учебного кредита и заканчивается в день полного возврата суммы кредита.