27.06.2021, 11:34
В суды Эстонии подано 45 жалоб против обязательного ношения масок. Чем всё закончилось?(4)
Foto: Anni Õnneleid
К концу декабря 2020 года в суды Эстонии было подано 45 жалоб против обязательного ношения защитных масок в публичных помещениях.
К сегодняшнему дню производство продолжается лишь по двум из них, пишет rus.err со ссылкой на пресс-секретаря Таллиннского административного суда Аннели Вилу.
На данный момент неизвестно, когда будут вынесены решения по жалобам.
Большая часть поданных жалоб ранее были возвращены истцам из-за выявленных в них недостатках.