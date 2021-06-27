Новости Эстонии
27.06.2021, 11:34

В суды Эстонии подано 45 жалоб против обязательного ношения масок. Чем всё закончилось?

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Foto: Anni Õnneleid
К концу декабря 2020 года в суды Эстонии было подано 45 жалоб против обязательного ношения защитных масок в публичных помещениях.

К сегодняшнему дню производство продолжается лишь по двум из них, пишет rus.err со ссылкой на пресс-секретаря Таллиннского административного суда Аннели Вилу.

На данный момент неизвестно, когда будут вынесены решения по жалобам.

Большая часть поданных жалоб ранее были возвращены истцам из-за выявленных в них недостатках.

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