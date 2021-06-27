Керсти Кальюлайд отклонила все просьбы о помиловании: отказано и ласнамяэскому убийце, и сирийскому беженцу

Среди тех, кому глава государства отказала в помиловании, оказался и 23-летний Беньямин Хийенурм, который вместе со своим старшим братом был признан виновным в жестоком убийстве пярнуского таксиста, произошедшем в январе 2016 года. В мае 2017 года Таллиннский окружной суд приговорил братьев к 20 годам тюремного заключения.

Также президент не стала помиловать и 24-летнего сирийского беженца Кована Моххамада, который 7 марта 2017 года в квартире на улице Маяка в Таллинне из ревности избил супругу, связал ее полотенцами, облил бензином и поджег (10 лет тюрьмы).

Останется в тюрьме и 50-летний Валерий Геймонен, который в ноябре 2017 года был приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ.

Полный список тех, кому президент отказала в помиловании







