В Турции начали строить канал, который пройдет параллельно Босфору

По словам Эрдогана, стоимость проекта составит 15 млрд долларов, строительство займет шесть лет.

Первым будет построен мост через новый канал. Всего планируется построить шесть мостов. Канал пройдет к западу от Стамбула.

"Сегодня мы открываем новую страницу развития Турции, закладывая первый камень в строительство первого моста через канал "Стамбул", который будет иметь длину 45 километров и минимальную ширину 275 метров и глубину 21 метр. Желаю, чтобы он принес благо Стамбулу, Турции и всему нашему народу", — заявил турецкий лидер на церемонии.

По замыслу турецких властей, новый канал должен будет разгрузить переполненный Босфор.

Однако критики проекта утверждают, что после ввода в эксплуатацию нового пролива на судоходство в нем могут не распространяться положения конвенции Монтрё о статусе турецких проливов Босфор и Дарданеллы, и транзит судов будет полностью под контролем турецкой стороны.

Кроме того, высказываются опасения, что строительство может иметь негативные экологические последствия.

Мост - первый из шести

Мост, первый камень в основание которого символически заложил Эрдоган, будет 1618 метров длиной, с главным пролетом в 440 метров, а высота башен-опор, на которые его подвесят, составит 196 метров.

По мосту будет проходить восьмиполосное шоссе - по четыре полосы в каждую сторону.

Всего через канал, который отрежет Стамбул от европейской части Турции, по планам будут построены шесть мостов.

Прорыть канал пропускной способностью в 185 судов в сутки и построить всю инфраструктуру вокруг него турецкие власти надеются удивительно быстро: уже к 2025-2026 годам.

Споры о цене

Эрдоган оценил строительство канала в 15 млрд долларов (в том числе 1,4 млрд - на мосты), но, как напоминает британская газета Guardian, на недавней конференции во Франции девелоперы оценили реальную итоговую стоимость проекта в 65 млрд долларов.