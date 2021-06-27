За сутки выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 14 человек, все они приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 7 случаев заражения, в Рапламаа - 5. В одном случае данные по заболевшему в регистре отсутствовали.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 34,61 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 26 июня в Эстонии в больничном лечении нуждаются 35 пациентов с коронавирусной инфекцией. За сутки было открыто 3 новых больничных дела. Средний возраст госпитализированных - 67 лет.

За сутки не было зарегистрировано новых смертельных случаев. Всего в Эстонии умерли 1269 человек с коронавирусом.

За сутки было введено 4464 дозы вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 552 164 человека, из них у 419 380 человек курс вакцинации завершен.