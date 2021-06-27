Телефонные мошенники за пять месяцев выманили у жителей Эстонии два миллиона. Две самые распространенные схемы

Одна из самых распространенных в последнее время мошеннических схем: доверчивому клиенту представившийся работником банка предлагает заполнить анкету и сообщить конфиденциальные данные.

"Если у вас начинают спрашивать ваш PIN-код по телефону или же предлагают какую-то баснословную возможность инвестировать, то вы должны для себя понимать, что вы имеете дело с мошеннической схемой. Нет смысла пытаться уберечь себя от каких-то конкретных номеров, нужно уберегать себя именно от этих схем", — напомнила капитан полиции Маарья Пунак.

"Обязательно нужно контролировать, если вы все же делитесь какой-то своей информацией, по каким ссылкам вы переходите и какие именно данные вы куда-то вводите. Свои пароли, PIN-коды ни в коем случае нельзя кому-то предоставлять в открытом пространстве, ни по телефону, ни в печатном виде", — отметила Пунак.