Медведев впервые в карьере выиграл турнир ATP на траве

Финальная встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу 25-летнего россиянина, посеянного на турнире под первым номером.

Медведев занимает второе место в мировом рейтинге. Он выиграл свой 11-й титул ATP и второй в этом году. На турнирах Большого шлема он дважды выходил в финал (на US Open 2019 года и на Australian Open в 2021 году). Также россиянин впервые выиграл турнир на траве, отмечает РБК.

33-летний Куэрри занимает 60-е место в рейтинге ATP. Он 20-й раз играл в финалах на турнирах ATP, на его счету 10 побед.

Призовой фонд соревнований составлял €720 тыс. Медведев за победу получит €70,62 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

На следующей неделе в Лондоне стартует третий в сезоне турнир Большого шлема — Уимблдон. Медведев получил там второй номер посева, в первом круге он сыграет против немца Яна-Леннарда Штруффа.