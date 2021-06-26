Американский ракетный эсминец вошел в воды Черного моря

В свою очередь, в российском Национальном центре управления обороной сообщили, что силы Черноморского флота приступили к контролю действий американского военного корабля, передает "РИА Новости".

Многонациональные ежегодные маневры Sea Breeze проводятся с 1997 года, их организаторами выступают Украина и США. В этом году в них примут участие пять тысяч военнослужащих и 32 корабля от 32 стран.

Учения состоятся с 28 июня по 10 июля в Черном море.

По информации официального представителя Минобороны Игоря Конашенкова, под прикрытием Sea Breeze НАТО поставит на Украину современное оружие, которое в дальнейшем поступит в распоряжение армии и национальных батальонов в Донбассе.