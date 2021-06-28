Договор дороже денег. Разбираемся в нюансах брачного контракта
Существует ряд заблуждений относительно брачного контракта. Кто-то считает, что такие процедуры лишь для состоятельных людей, которым есть что делить при разводе. Другие думают, что брачный договор можно было заключать лишь до свадьбы, а потом уже поздно. Эта неосведомленность и останавливает людей от похода к нотариусу.
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”Брачный контракт может быть заключен до вступления в брак или в течение брака, — рассказывает нотариус Алла Шевчук. — Брачный контракт в нотариально удостоверенной форме супруги заключают лично, т. е. представление по доверенности невозможно. Нотариус сам подготавливает проект контракта”.
Таким образом, неважно, планируете ли вы пожениться, уже женаты или собираетесь развестись — брачный договор можно оформить в любой момент.
Если брачный контракт заключен до вступления в брак, то, объясняет Алла Шевчук, он вступает в силу в день заключения брака. Если договор заключен во время брака — с момента его подписания супругами и удостоверения нотариусом. Заключение брачного контракта нотариус вносит в регистр брачного имущества.
”Наверное, не все еще знают, что будущие супруги уже при подаче заявления о вступлении в брак могут выбрать режим имущества. В связи с этим дополнительных расходов у них нет и к нотариусу обращаться не нужно, — подчеркивает Шевчук. — Если будущие супруги не выберут режим имущества в заявлении о вступлении в брак, то с момента его заключения к их имущественным отношениям будут применяться положения об общности имущества”.
Нотариус напоминает, что при заключении брака можно выбрать три варианта: режим общности имущества, режим зачета прироста имущества и режим раздельности имущества. Любой из них можно изменить брачным контрактом. Причем изменить можно даже тот действующий режим имущества, который и до этого был выбран тоже путем заключения брачного договора.
”Ограничений в количестве изменений брачного контракта законом не предусмотрено, но при заключении необходимо определиться, какие имущественные отношения супругам больше всего подходят, — говорит Алла Шевчук. — Если у супругов есть желание урегулировать свои имущественные отношения в браке, либо супруги расторгают брак и желают разделить совместное имущество, то советую обратиться к нотариусу для получения компетентной консультации. Он ответит на вопросы, объяснит возможные условия и подготовит договор”.
Контракт — не завещание
Нотариальные расходы при заключении брачного контракта, обращает внимание нотариус, зависят от того, желают ли супруги с помощью брачного договора признать совместным или раздельным имуществом отдельные предметы. В таком случае расходы зависят от рыночной стоимости этих предметов. Если заключение брачного контракта касается изменения режима имущества, то нотариальные расходы составят около 90 евро, включая налог с оборота.
Закон точно определяет, какие соглашения допускаются в брачном контракте. Алла Шевчук перечисляет, о чем могут договориться супруги с помощью брачного договора: прекратить режим имущества, действующий между ними; установить иной предусмотренный законом режим имущества; предоставить право управления совместным имуществом одному из супругов; признать совместным или раздельным имуществом отдельные предметы либо предметы, относящиеся к определенному виду.
Также с помощью брачного контракта, добавляет нотариус, можно предусмотреть, что согласие супруга не требуется в отношении сделок, совершаемых другим супругом в самостоятельной хозяйственной деятельности (если действует режим совместного имущества); предусмотреть, что согласие супруга не требуется в отношении сделок, совершаемых другим супругом при распоряжении являющимся раздельным имуществом супруга жилым помещением, которое используется в качестве семейного жилища.
Если можно предусмотреть какие-то моменты на случай развода, можно ли в брачном контракте оговорить связанные с имуществом нюансы на случай смерти?
”Брачный контракт никоим образом не регулирует право наследования и круг наследников. При проведении наследственного делопроизводства нотариус определяет, какой режим имущества действовал между наследодателем и его второй половинкой, был ли заключен брачный контракт. Это обстоятельство выясняется для определения того, какое имущество является раздельным имуществом наследодателя, а какое совместным имуществом наследодателя и его супруги либо супруга”, — отвечает Алла Шевчук.