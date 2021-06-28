Договор дороже денег. Разбираемся в нюансах брачного контракта

Существует ряд заблуждений относительно брачного контракта. Кто-то считает, что такие процедуры лишь для состоятельных людей, которым есть что делить при разводе. Другие думают, что брачный договор можно было заключать лишь до свадьбы, а потом уже поздно. Эта неосведомленность и останавливает людей от похода к нотариусу.

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”Брачный контракт может быть заключен до вступления в брак или в течение брака, — рассказывает нотариус Алла Шевчук. — Брачный контракт в нотариально удостоверенной форме супруги заключают лично, т. е. представление по доверенности невозможно. Нотариус сам подготавливает проект контракта”.

Таким образом, неважно, планируете ли вы пожениться, уже женаты или собираетесь развестись — брачный договор можно оформить в любой момент.

Если брачный контракт заключен до вступления в брак, то, объясняет Алла Шевчук, он вступает в силу в день заключения брака. Если договор заключен во время брака — с момента его подписания супругами и удостоверения нотариусом. Заключение брачного контракта нотариус вносит в регистр брачного имущества.

”Наверное, не все еще знают, что будущие супруги уже при подаче заявления о вступлении в брак могут выбрать режим имущества. В связи с этим дополнительных расходов у них нет и к нотариусу обращаться не нужно, — подчеркивает Шевчук. — Если будущие супруги не выберут режим имущества в заявлении о вступлении в брак, то с момента его заключения к их имущественным отношениям будут применяться положения об общности имущества”.

Нотариус напоминает, что при заключении брака можно выбрать три варианта: режим общности имущества, режим зачета прироста имущества и режим раздельности имущества. Любой из них можно изменить брачным контрактом. Причем изменить можно даже тот действующий режим имущества, который и до этого был выбран тоже путем заключения брачного договора.