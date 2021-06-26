Государство выделит на строительство и реконструкцию дорог рекордные 253 млн евро: куда они пойдут?(2)
В этом году на строительство и реконструкцию дорог и шоссе будет выделено на 50 млн евро больше, чем в прошлом году. Рекордные 253 млн евро распределят на 2000 км государственных дорог, будут ликвидированы 57 опасных участков и отремонтированы 20 мостов.
”МК-Эстония” выяснила, куда же конкретно государство направит эти средства и кто будет исполнителем дорогостоящих работ?
Чертова дюжина дорог
Директор отдела сохранности шоссе Транспортного департамента Райдо Рандмаа отмечает, что в этом году у них в приоритетах — покрытия гравийных дорог.
”В этом году будут сделаны покрытия на 322 км гравийных дорог, что тоже рекорд, – отмечает он. – Это на 100 км больше, чем в прошлом году. Наша цель — к 2030 году сделать так, чтобы все гравийные дороги больше не пылили”.
При этом во многих случаях конкурс госпоставок еще не закончился, исполнитель еще неизвестен, и более конкретные цифры будут известны только осенью.
”Самую оперативную информацию о дорожных работах можно посмотреть на нашем портале tarktee.ee, – говорит Рандмаа. – Особенно если вы планируете далеко ехать. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы в пути вас не подстерегали неожиданности. Также мы советуем путешественникам запастись терпением и приготовиться к некоторому ожиданию, если на вашем пути будут идти дорожные работы. Ведь цель — чтобы мы все ездили по хорошим дорогам”.
Он добавляет, что пока что сезон дорожных работ начался без особых происшествий, и он уверен: в конце года, оглянувшись назад, можно будет сказать, что это был самый успешный год в сфере строительства дорожных покрытий.
При этом министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус не так давно призвала к экономии на всех уровнях. Объемы строительства дорог это тоже затронет. Они только в этом году будут такими масштабными. В следующем году выделенные на ремонт и реконструкцию дорожных покрытий суммы будут немного меньше, а режим самой большой экономии ожидается в 2024 и 2025 гг.
Топ-13 дорожных работ в 2021 году
1. Окружная дорога 2, Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, 64,2–80,2 км, участок Выэбу-Мяо, строительство шоссе 2+2.
- Стоимость: 58,7 млн евро.
- Будет готово: к 2022 году.
- Исполнитель: GRK Infra AS и GRK Infra Oy.
2. Окружная дорога 1, Таллинн — Нарва, строительство развязки в Вяо.
- Стоимость: 20,6 млн евро.
- Будет готово: в 2021 году.
- Исполнитель: Nordecon AS
3. Государственная дорога номер 11, 29,6–34,2 км Таллиннской окружной дороги, участок Канама-Валингу, строительство шоссе 2+2.
- Стоимость (предположительная): 28 млн евро.
- Будет готово: в 2022/2023 гг.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс еще идет.
4. Государственная дорога номер 2, Таллинн — Тарту –Выру — Лухамаа, 166,7–171,1 км, участок Кяревере — Кардла, строительство шоссе 2+2.
- Стоимость: 15,12 млн евро.
- Будет готово: осенью 2022 года.
- Исполнитель: Nordecon AS.
5. Государственная дорога номер 2, Таллинн — Тарту — Выру — Лухамаа, 180,1–181,9 км, строительство развязки.
- Стоимость (предположительная): около 31 млн евро.
- Будет готово: к концу 2022 года.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс еще идет.
6. Государственная дорога номер 46, Татра — Отепяэ — Сангасте, 1,95–12,972 км, участок Пюхи — Макита, ремонт дороги.
- Стоимость: 4,85 млн евро.
- Будет готово: к концу 2021 года.
- Исполнитель: Teearu Grupp OÜ.
7. Государственная дорога номер 1, Таллинн — Нарва, 184,7–187,5 км, II этап реконструкции дороги в городе Силламяэ и строительство развязки на улице Павлова.
- Стоимость: 4,36 млн евро.
- Будет готово: к осени 2021 года.
- Исполнитель: Nordecon AS.
8. Государственная дорога номер 88, Раквере-Раннапунгерья, 10,0–21,4 км, участок Рягавере-Саэ, реконструкция.
- Стоимость (предположительная): 3,9 млн евро.
- Будет готово: предположительно к осени 2021 года.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс еще идет.
9. Государственная дорога номер 13105, Кырве-Тойла, 0,0–5,4 км, реконструкция.
- Стоимость (предположительная): около 2,2 млн евро.
- Будет готово: предположительно осенью 2021 года.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс только объявили.
10. Государственная дорога номер 4, Таллинн — Пярну — Икла, 133,4–143 км, участок Пярну — Уулу, строительство шоссе 2+2.
- Стоимость: 46 млн евро.
- Будет готово: в 2023 году.
- Исполнитель: неизвестен, документы для конкурса госпоставок еще только подготавливают.
11. Государственная дорога номер 59, Пярну — Тори, 16,850–21,050 км, реконструкция и возведение нового моста Тори.
- Стоимость: 5,24 млн евро.
- Будет готово: в 2022 году.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс госпоставок только объявлен.
12. Государственная дорога номер 77, Курессааре — Сяэре, 11,226–21,150 км, участок Мяндала-Ляэтса, реконструкция.
- Стоимость: 3,5 млн евро.
- Будет готово: в 2021 году.
Исполнитель: неизвестен, конкурс госпоставок только объявлен.
13. Государственная дорога номер 81, Кярдла — Кяйна, 16,915–21,690 км, и государственная дорога номер 12135, Кяйна — Хюти, 0,000–0,600 км, реконструкция.
- Стоимость работ: 3,72 млн евро.
- Будет готово: в 2021 году.
- Исполнитель: неизвестен, конкурс госпоставок только объявлен.