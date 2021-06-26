Государство выделит на строительство и реконструкцию дорог рекордные 253 млн евро: куда они пойдут?

В этом году на строительство и реконструкцию дорог и шоссе будет выделено на 50 млн евро больше, чем в прошлом году. Рекордные 253 млн евро распределят на 2000 км государственных дорог, будут ликвидированы 57 опасных участков и отремонтированы 20 мостов.

”МК-Эстония” выяснила, куда же конкретно государство направит эти средства и кто будет исполнителем дорогостоящих работ?

Чертова дюжина дорог



Директор отдела сохранности шоссе Транспортного департамента Райдо Рандмаа отмечает, что в этом году у них в приоритетах — покрытия гравийных дорог.

”В этом году будут сделаны покрытия на 322 км гравийных дорог, что тоже рекорд, – отмечает он. – Это на 100 км больше, чем в прошлом году. Наша цель — к 2030 году сделать так, чтобы все гравийные дороги больше не пылили”.

При этом во многих случаях конкурс госпоставок еще не закончился, исполнитель еще неизвестен, и более конкретные цифры будут известны только осенью.

”Самую оперативную информацию о дорожных работах можно посмотреть на нашем портале tarktee.ee, – говорит Рандмаа. – Особенно если вы планируете далеко ехать. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы в пути вас не подстерегали неожиданности. Также мы советуем путешественникам запастись терпением и приготовиться к некоторому ожиданию, если на вашем пути будут идти дорожные работы. Ведь цель — чтобы мы все ездили по хорошим дорогам”.

Он добавляет, что пока что сезон дорожных работ начался без особых происшествий, и он уверен: в конце года, оглянувшись назад, можно будет сказать, что это был самый успешный год в сфере строительства дорожных покрытий.

При этом министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус не так давно призвала к экономии на всех уровнях. Объемы строительства дорог это тоже затронет. Они только в этом году будут такими масштабными. В следующем году выделенные на ремонт и реконструкцию дорожных покрытий суммы будут немного меньше, а режим самой большой экономии ожидается в 2024 и 2025 гг.

Топ-13 дорожных работ в 2021 году