Что делать, если пульт автомобиля неожиданно перестал открывать двери

Решением таких ситуаций в Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) занимается группа по надзору за использованием радиочастот, ежедневной задачей которой являются мониторинг частот, идентификация помех и их решение. Для решения таких ситуаций, конечно, недостаточно ручки и бумаги, здесь следует использовать специальную технику (анализаторы спектра, пеленгаторы), которые визуализируют радиоволны, чтобы добраться до источника проблемы.

Руководитель службы управления частотами TTJA Эрко Кулу говорит, что в 2020 году к ним поступило 53 сообщения о помехах и видна легкая тенденция роста, поскольку технологии связи постепенно усложняются. Выездов довольно много, и зачастую на решение одной жалобы может уйти несколько рабочих дней, в зависимости от их степени сложности. Высокий приоритет имеют для TTJA помехи, которые влияют на жизненно важные услуги связи, такие как доступность номера 112, или услуги, связанные с безопасностью полетов.

”Больше всего, конечно, фиксируется случаев помех в мобильной связи, и в общем случае причиной является самостоятельно установленный ретранслятор мобильной связи, приобретенный на просторах интернета. Считается, что он улучшает сигнал, но при неправильной установке сигнал мобильной связи может пропасть у целой деревни. Для использования такого ретранслятора требует лицензия на частоту от TTJA, и его установку и настройку должны все же выполнять профессионалы, то есть предприятия связи, у которых зачастую такая лицензия уже имеется”, — поясняет Эрко Кулу.