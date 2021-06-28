Что делать, если пульт автомобиля неожиданно перестал открывать двери
Эти описания могут указывать на то, что речь идет о радиопомехах.
Решением таких ситуаций в Департаменте защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) занимается группа по надзору за использованием радиочастот, ежедневной задачей которой являются мониторинг частот, идентификация помех и их решение. Для решения таких ситуаций, конечно, недостаточно ручки и бумаги, здесь следует использовать специальную технику (анализаторы спектра, пеленгаторы), которые визуализируют радиоволны, чтобы добраться до источника проблемы.
Руководитель службы управления частотами TTJA Эрко Кулу говорит, что в 2020 году к ним поступило 53 сообщения о помехах и видна легкая тенденция роста, поскольку технологии связи постепенно усложняются. Выездов довольно много, и зачастую на решение одной жалобы может уйти несколько рабочих дней, в зависимости от их степени сложности. Высокий приоритет имеют для TTJA помехи, которые влияют на жизненно важные услуги связи, такие как доступность номера 112, или услуги, связанные с безопасностью полетов.
”Больше всего, конечно, фиксируется случаев помех в мобильной связи, и в общем случае причиной является самостоятельно установленный ретранслятор мобильной связи, приобретенный на просторах интернета. Считается, что он улучшает сигнал, но при неправильной установке сигнал мобильной связи может пропасть у целой деревни. Для использования такого ретранслятора требует лицензия на частоту от TTJA, и его установку и настройку должны все же выполнять профессионалы, то есть предприятия связи, у которых зачастую такая лицензия уже имеется”, — поясняет Эрко Кулу.
WiFi работает в диапазоне частот, не требующем лицензии и открытом для всех пользователей, однако выходная мощность антенны ограничена. Если использовать обычную антенну с круговым излучением, то есть ”палочку”, которая имеется при покупке у WiFi-роутера, то мощность находится в пределах нормы. Помехи возникают как раз тогда, когда вместо ”палочки” подключают направленную антенну с большим усилением, и поэтому легко превысить нормы в 10 и более раз. Самый курьезный случай в практике TTJA был связан с WiFi-устройством, установленным на 200-метровой высоте, которое создавало помехи в метеорадаре на противоположном берегу Финского залива.
Встречаются также помехи в передаче телевизионного сигнала и работе FM-радио, которые в общем случае сводятся к неподходящей антенне клиента. Однако имеются также реальные помехи, которые могут по своему характеру быть совершенно специфическими. Например, в одном случае пришлось полдня искать источник помех, который вызывал через короткие промежутки времени щелканье на одной частоте радиостанции FM и мешал людям слушать радио. Нарушителем приема сигнала оказалась игрушечная кошка, изготовленная, очевидно, в Китае, которая сидела на окне соседского дома на расстоянии 100 метров. ”Хвост” кошки был подключен к розетке, и через короткие интервалы времени она отправляла радиоимпульсы. Когда кошку выключили, исчезли и помехи.
Как проходит решение сообщений о помехах? Группа по надзору TTJA выезжает вместе с измерительной техникой на место возникновения проблемы и в первую очередь выявляет радиосигналы, распространяющиеся поблизости. Далее требуется выяснить, какой сигнал является проблемным и где находится его источник. Это означает зачастую проезд между домами или хождение с маленькой ручной антенной по этажам многоэтажного дома. Если проблемное устройство найдено, его следует выключить.
”Как правило, человек не знает, что у него где-то к розетке подключено устройство, которые вызывает радиопомехи. Тогда требуется провести небольшую разъяснительную беседу, понятно, что не каждый из нас радиоинженер. Обычно люди относятся с пониманием и с радостью помогают. Очень редко встречаются ситуации, когда отказываются выключить свое устройство, не соответствующее требованиям. В таких случаях приходится использовать принудительные меры”, — добавляет Кулу.
О помехах в радиосвязи можно сообщить через сайт TTJA. Обязательно просим по возможности точно описать проблему: с каким устройством, где, когда, как и насколько часто возникают проблемы. Также необходимы контактные данные, чтобы мы могли при необходимости связаться для уточнения деталей.