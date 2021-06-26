Внимание! Для защиты питьевой воды на многих водоемах действуют ограничения передвижения

Заместитель руководителя Харьюмасского бюро отдела надзора Департамента окружающей среды Кристи Мельк напоминает, что прежде чем отправится в водоем на водном моторном транспортном средстве необходимо ознакомится с действующими ограничениями. ”В том числе важно убедится, можно ли в данном водоеме использовать двигатель внутреннего сгорания или нет. Для того, чтобы защитить питьевую воду от возможного загрязнения, в водоемах, воду которых очищают и используют в качестве питьевой воды, запрещено передвигаться на моторных водных транспортных средствах,” подчеркивает Кристи.

Особенно внимательными следует быть на водоёмах, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды поверхностных вод города Таллинна. Там действует запрет на передвижение для всех водных транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания.

Водоемы, принадлежащие к системе водозабора питьевой воды с поверхностных вод города Таллинна:

1. озеро Юлемисте ;

2. канал Васькяла-Юлемисте;

3. водное хранилище Васькяла;

4. река Пирита на отрезке между водным хранилищем Васькяла и Паункюла;

5. водное хранилище Паунакюла;

6. озеро Кирувере;

7. канал Саэ-Паунакюла (канал Ягала-Паунакюла);

8. река Ягала начиная от канала Саэ-Паунакюла и вплоть до водохранилища Кауниссааре;

10. канал Ягала-Пирита (канал Кауниссаре-Патика);

11. канал Аавоя-Кауниссаре (канал Аавоя-Ягала);

12. водное хранилище Аавоя;

13. водное хранилище Аруоя;

14. канал Раудоя-Аавоя;

15. водное хранилище Раудоя;

16. водное хранилище Соодла;

17. от истока реки Пярну до канала Пурди;

18. канал Пурди (канал Пярну-Ягала);

19. озеро Раку;

20. озеро Мяннику.

Помимо водоёмов, принадлежащих к системе водозабора питьевой воды ограничения для передвижения по воде действуют также и на других водоемах. Особенно тщательно соблюдать данные ограничения необходимо в заповедниках и охраняемых территориях.