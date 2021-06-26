В Кристийне продолжаются ремонтные работы внутриквартальных дорог

”В начале года мы начали ремонт дорог, которые находились в более критичном состоянии, в рамках реновации дорог, каждый день ремонтируются выбоины и дорожные трещины. Все дорожные работы, запланированные в Кристийне на этот год, идут по плану, а в следующем будут отремонтированы следующие участки дорог, что повышает безопасность и комфорт передвижения в этом районе, это, безусловно, долгожданная работа, и жители активно используют эти участки дорог”, — прокомментировал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.