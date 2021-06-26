В Кристийне продолжаются ремонтные работы внутриквартальных дорог(1)
”В начале года мы начали ремонт дорог, которые находились в более критичном состоянии, в рамках реновации дорог, каждый день ремонтируются выбоины и дорожные трещины. Все дорожные работы, запланированные в Кристийне на этот год, идут по плану, а в следующем будут отремонтированы следующие участки дорог, что повышает безопасность и комфорт передвижения в этом районе, это, безусловно, долгожданная работа, и жители активно используют эти участки дорог”, — прокомментировал вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.
По словам старейшины района Кристийне Яануса Рийбе, начнутся строительные работы на улицах Минги и Мути, кроме того, в этом году будут проведены ремонтные работы на улицах Каяка, Электрони и тротуары на улице Форелли. ”В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части улицы, заменены старые бордюры и крышки люков. Также будет проведена обрезка деревьев и работы по озеленению”, — сказал Рийбе.
Строительные работы выполняет Tee ja Tee OÜ. Стоимость работ 367 000 евро. По договору срок окончания строительных работ — сентябрь 2021 года.
Просим участников дорожного движения внимательно следить за временными ограничениями и установленными дорожными знаками.