Eesti Energia теперь дает возможность накапливать производимую солнечную электроэнергию

”Это важный шаг как для частных клиентов, так и для рынка энергии в целом”, — сказала член правления Eesti Energia Агнес Роос.

”Во-первых, владельцы солнечных панелей теперь могут экономить электроэнергию и значительно сокращать расходы на электричество. Во-вторых, клиенты могут непосредственно снизить свое воздействие на окружающую среду и внести свой вклад в зеленый переворот в Эстонии, поддерживая более широкое использование возобновляемых источников энергии”, — добавила Роос.

Аккумуляторное решение накапливает солнечную энергию, производимую в течение дня, и позволяет использовать ее вечером или в случае отключения электроэнергии. Таким образом можно увеличить использование своей производимой электроэнергии и снизить затраты на электроэнергию до 70%. Решение легко заказать, потому что панель и аккумулятор спроектированы как единое целое для достижения наилучших результатов, а последующая гарантия и обслуживание также являются частью комплексной услуги.

Любой желающий может быстро рассчитать денежную экономию планируемой домашней электростанции по сравнению с электросетью и дополнительную прибыль от аккумуляторного решения с помощью калькулятора солнечной энергии.

По словам Роос, тенденция к внедрению технологий накопления растет: ”Движение к климатической нейтральности значительно увеличило производство возобновляемой энергии, то есть энергии, зависящей от погодных условий, а это, в свою очередь, требует технологий хранения. Чтобы не производить большие центральные аккумуляторы, мы рассматриваем установку накопителей у клиентов в качестве одного из решений, которое также можно использовать для балансировки нагрузки в электрической системе и выравнивания пиковых нагрузок”, — сказала Роос.