Таллиннское горсобрание приняло дополнительный бюджет на 106 млн евро(1)
По словам председателя горсобрания Тийта Терика, в финансовую комиссию горсобрания на второе чтение дополнительного бюджета была представлена 21 поправка, три из которых были поддержаны полностью или частично.
”Все три поправки касались детей с особыми потребностями и их семей. Эта сфера является одним из приоритетов Таллинна”, — сказал председатель горсобрания. ”Некоторыми из остальных поправок город уже занимается, но для их претворения в жизнь в этом году отсутствуют необходимые источники финансирования, или же их не успеют реализовать. Поскольку посредством дополнительного бюджета уточняются и корректируются объемы доходов и расходов бюджета, то к этим темам можно будет вернуться, скорее всего, в ходе процедуры утверждения бюджета на следующий год”, — пояснил Терик.
С принятием дополнительного бюджета доходы города вырастут в общей сложности на 21,27 млн евро, при этом доходы в городскую кассу увеличатся на 12 миллионов евро, а получаемые пособия из госбюджета и внешнего финансирования — на 15,3 млн евро, но собственные доходы учреждений города сократятся на 6,1 млн евро. Прогноз в части самого крупного источника дохода города, которым является подоходный налог, в дополнительном бюджете увеличивается на 10 миллионов евро, что обусловлено лучшими показателями рынка труда и занятости.
Исходя из запланированных в дополнительном бюджете изменений, расходы города на деятельность вырастут в общей сложности на 19 миллионов евро. Сферы, расходы которых в соответствии с дополнительными бюджетом увеличатся больше всего, — это социальная опека, здравоохранение и городской транспорт.
В сфере социальной опеки предусматриваются дополнительные средства на опеку над детьми, включая направление детей и семей на психологические консультации и терапию. В Таллиннском центре семьи будет создано два дополнительных места психолога, поскольку эпидемия коронавируса усилила потребность семей в психологических консультациях. На основании заключенного с Департаментом социального обеспечения договора можно оказывать услуги опорного лица и услуги по уходу за детьми для детей с глубокими недостатками, а также развивать подходящую для них транспортную услугу. Одновременно в бюджете Таллиннского детского дома появятся дополнительные средства для оказания опорных услуг тем, кто предлагает замещающую опеку на базе семьи, а расходы по опеке над лицами с недостатками увеличиваются с целью оказания услуги социального транспорта. Дополнительным бюджетом предусматриваются и дополнительные средства для оказания услуг личного помощника и опорного лица.
В сфере здравоохранения увеличатся расходы на деятельность Таллиннской скорой помощи в связи с объемом оказываемых услуг и дополнительными расходами, обусловленными COVID-19. Также будут увеличены средства, направляемые на поддержку транспортной услуги для пожилых людей, что связано с необходимостью транспортировки зараженных коронавирусом.
В сфере образования в результате распространения COVID-19 и применяемых городом дополнительных льгот на оплату места в детских садах на эти цели предусмотрено 3,3 млн евро. Дополнительные средства предусмотрены и для открытия школьных стадионов в летний период для жителей города, арендных платежей за новые помещения Коплиской школы по интересам в Таллинне по адресу ул. Кари, 13, а также для открытия осенью нового филиала Таллиннского учебно-консультационного центра в здании Ласнамяэской основной школы.
В области культуры предусмотрены дополнительные средства для SA Tallinna Lauluväljak на открытие центра посещений Певческого поля. Дополнительным бюджетом увеличиваются расходы на программу церковного ренессанса и прочие реставрационные работы.
Расходы на инвестиционные проекты сокращаются на 4,1 млн евро. В отношении некоторых проектов предусмотренные расходы уменьшаются, поскольку работы затянулись и бюджет не успевают выполнить в запланированном объеме. Одновременно сокращаются расходы на объектах, реализация которых откладывается частично или полностью на 2022 год, в связи с чем производятся перестановки между инвестиционными объектами.
Согласно проекту, общий объем предоставляемых займов будет увеличен на 5 миллионов евро в связи с необходимостью обеспечить Tallinna Linnatranspordi AS покупку работающих на газе автобусов и финансирование инвестиций в связанную с этим инфраструктуру. Прогноз кредитной нагрузки нетто существенно не изменится, оставаясь пока на уровне запланированных 35,5%.