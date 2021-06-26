Таллиннское горсобрание приняло дополнительный бюджет на 106 млн евро

По словам председателя горсобрания Тийта Терика, в финансовую комиссию горсобрания на второе чтение дополнительного бюджета была представлена 21 поправка, три из которых были поддержаны полностью или частично.

”Все три поправки касались детей с особыми потребностями и их семей. Эта сфера является одним из приоритетов Таллинна”, — сказал председатель горсобрания. ”Некоторыми из остальных поправок город уже занимается, но для их претворения в жизнь в этом году отсутствуют необходимые источники финансирования, или же их не успеют реализовать. Поскольку посредством дополнительного бюджета уточняются и корректируются объемы доходов и расходов бюджета, то к этим темам можно будет вернуться, скорее всего, в ходе процедуры утверждения бюджета на следующий год”, — пояснил Терик.

С принятием дополнительного бюджета доходы города вырастут в общей сложности на 21,27 млн евро, при этом доходы в городскую кассу увеличатся на 12 миллионов евро, а получаемые пособия из госбюджета и внешнего финансирования — на 15,3 млн евро, но собственные доходы учреждений города сократятся на 6,1 млн евро. Прогноз в части самого крупного источника дохода города, которым является подоходный налог, в дополнительном бюджете увеличивается на 10 миллионов евро, что обусловлено лучшими показателями рынка труда и занятости.

Исходя из запланированных в дополнительном бюджете изменений, расходы города на деятельность вырастут в общей сложности на 19 миллионов евро. Сферы, расходы которых в соответствии с дополнительными бюджетом увеличатся больше всего, — это социальная опека, здравоохранение и городской транспорт.