Первый опыт работы: куда обращаться по вопросам о трудоустройстве детей и молодежи?
Работодатели, которые учитывают установленные законом различия при приеме на работу детей и молодежи и готовы предоставить им возможность зарабатывать карманные деньги за соответствующую их возрасту работу, достойны похвалы. В то же время возмутительно, что в Эстонии все еще есть работодатели, которые считают, что детей можно эксплуатировать на работе, предлагая им более низкую заработную плату или даже используя их в качестве бесплатной рабочей силы.
Примером может служить заявление трактирщика в недавней статье в Eesti Päevaleht о том, что нанимать молодых людей — это хорошо, потому что им можно платить меньше. Очень важно, чтобы взрослые, будь они в роли работодателя или родителей, понимали, какая работа подходит для ребенка, а какая нет. И здесь речь идет не только о том, трудна ли работа физически, но и о том, соответствует ли она возрастным нормам.
Детям и молодёжи, как более слабым сторонам в трудовых отношениях, следует уделять особое внимание. Поэтому Союз защиты детей призывает предпринимателей обеспечить, чтобы работа, предлагаемая детям, была для них подходящей, безопасной и по силе. Также важно следить за тем, чтобы здоровье детей и молодых людей не пострадало на работе, чтобы с ними обращались честно и не подвергались дискриминации из-за их возраста. Очень важно заключать трудовые договора в соответствии с законом и регистрировать рабочих в регистре работы.
Первый опыт работы должен запомниться, не только тем, что работа сложная, но и тем, что она интересная и увлекательная. Союз защиты детей призывает работодателей обращаться по вопросам о трудоустройстве детей и молодежи в Инспекцию труда по номеру 640 6000, где они могут получить совет о том, подходит ли предлагаемая работа для ребенка или молодого человека или что работодатель должен знать перед приемом на работу несовершеннолетних. Информационный номер Инспекции труда также полезен для родителей, которые в соответствии с Законом о семейном праве обязаны заботиться о своих детях, а также должны дать свое согласие на трудоустройство ребенка в возрасте от 7 до 14 лет.
Первый опыт работы ребенка влияет на всю его дальнейшую жизнь, давайте вместе внесем свой вклад, чтобы он был позитивным!