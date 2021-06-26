Новости Эстонии
26.06.2021, 18:59

Первый опыт работы: куда обращаться по вопросам о трудоустройстве детей и молодежи?

 
Eesti Ekspressi müük tänaval
Eesti Ekspressi müük tänaval
Foto: Tiit Blaat
Самое ожидаемое время года настало. В школах прозвенели последние звонки и учеников отправили на летние каникулы. Некоторые дети и молодые люди летом отдыхают, а другие используют каникулы как возможность заработать карманные деньги. Союз защиты детей напоминает работодателям, что при приеме на работу молодых людей важно следить за тем, чтобы работа не наносила вреда их здоровью, с ними обращались в соответствии с законом и не дискриминировали из-за возраста.

Работодатели, которые учитывают установленные законом различия при приеме на работу детей и молодежи и готовы предоставить им возможность зарабатывать карманные деньги за соответствующую их возрасту работу, достойны похвалы. В то же время возмутительно, что в Эстонии все еще есть работодатели, которые считают, что детей можно эксплуатировать на работе, предлагая им более низкую заработную плату или даже используя их в качестве бесплатной рабочей силы.

Примером может служить заявление трактирщика в недавней статье в Eesti Päevaleht о том, что нанимать молодых людей — это хорошо, потому что им можно платить меньше. Очень важно, чтобы взрослые, будь они в роли работодателя или родителей, понимали, какая работа подходит для ребенка, а какая нет. И здесь речь идет не только о том, трудна ли работа физически, но и о том, соответствует ли она возрастным нормам.

Детям и молодёжи, как более слабым сторонам в трудовых отношениях, следует уделять особое внимание. Поэтому Союз защиты детей призывает предпринимателей обеспечить, чтобы работа, предлагаемая детям, была для них подходящей, безопасной и по силе. Также важно следить за тем, чтобы здоровье детей и молодых людей не пострадало на работе, чтобы с ними обращались честно и не подвергались дискриминации из-за их возраста. Очень важно заключать трудовые договора в соответствии с законом и регистрировать рабочих в регистре работы.

Первый опыт работы должен запомниться, не только тем, что работа сложная, но и тем, что она интересная и увлекательная. Союз защиты детей призывает работодателей обращаться по вопросам о трудоустройстве детей и молодежи в Инспекцию труда по номеру 640 6000, где они могут получить совет о том, подходит ли предлагаемая работа для ребенка или молодого человека или что работодатель должен знать перед приемом на работу несовершеннолетних. Информационный номер Инспекции труда также полезен для родителей, которые в соответствии с Законом о семейном праве обязаны заботиться о своих детях, а также должны дать свое согласие на трудоустройство ребенка в возрасте от 7 до 14 лет.

Первый опыт работы ребенка влияет на всю его дальнейшую жизнь, давайте вместе внесем свой вклад, чтобы он был позитивным!

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