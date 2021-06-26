Первый опыт работы: куда обращаться по вопросам о трудоустройстве детей и молодежи?

Работодатели, которые учитывают установленные законом различия при приеме на работу детей и молодежи и готовы предоставить им возможность зарабатывать карманные деньги за соответствующую их возрасту работу, достойны похвалы. В то же время возмутительно, что в Эстонии все еще есть работодатели, которые считают, что детей можно эксплуатировать на работе, предлагая им более низкую заработную плату или даже используя их в качестве бесплатной рабочей силы.

Примером может служить заявление трактирщика в недавней статье в Eesti Päevaleht о том, что нанимать молодых людей — это хорошо, потому что им можно платить меньше. Очень важно, чтобы взрослые, будь они в роли работодателя или родителей, понимали, какая работа подходит для ребенка, а какая нет. И здесь речь идет не только о том, трудна ли работа физически, но и о том, соответствует ли она возрастным нормам.

Детям и молодёжи, как более слабым сторонам в трудовых отношениях, следует уделять особое внимание. Поэтому Союз защиты детей призывает предпринимателей обеспечить, чтобы работа, предлагаемая детям, была для них подходящей, безопасной и по силе. Также важно следить за тем, чтобы здоровье детей и молодых людей не пострадало на работе, чтобы с ними обращались честно и не подвергались дискриминации из-за их возраста. Очень важно заключать трудовые договора в соответствии с законом и регистрировать рабочих в регистре работы.