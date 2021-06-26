Как СНГ, но с Британией? Зачем нужно Содружество наций и почему оно не разваливается

В 31 стране Содружества население не превышает полутора миллиона человек. Вместе с тем, в него входят Индия с населением в 1,3 миллиарда человек и Канада — вторая по размеру территории страна в мире.

Мальдивы вышли из Содружества в 2016 году, но были приняты обратно в 2020 году после проведения реформ в стране.

ЮАР вышла из Содружества в 1961 году после критики Содружеством апартеида. Ее приняли обратно в 1994 году.

Время от времени Содружество также теряет членов. В 2003 году Содружество приостановило членство Зимбабве из-за нарушений на выборах, после чего тогдашний президент страны Роберт Мугабе объявил о полном выходе из организации.

Мозамбик и Руанда не были частью британской империи, но решили стать членами Содружества. Мозамбик вступил в 1995 году, а Руанда в 2009 году.

Три бывших британских колонии не входят в Содружество: США , освободившиеся от империи первыми, Ирландская Республика и Мьянма.

Почти все члены Содружества — бывшие колонии Британии, этот добровольный союз стран существует с 1949 года. Он пришел на смену "Британскому содружеству", которое существовало во времена Британской империи.

Русская служба Би-би-си разбирается, зачем нужно Содружество и в чем секрет его долголетия.

Выйдя из ЕС , Британия пытается использовать свои связи со странами Содружества для развития торговли, несмотря на то, что Содружество не является торговым блоком

В британском правительстве часто вспоминают, что в мире 53 государства, у которых исторически тесные связи с Соединенным Королевством. В них живет треть населения мира, 2,4 миллиарда человек.

"В обеих странах любят крикет. Мы говорим на одном и том же языке, в обеих странах верховенство закона и у нас одна глава государства, королева", — добавил лорд Марланд.

"Это союз с близким партнером, который воевал на нашей стороне во Второй мировой войне", — так описал отношения Британии и Австралии в интервью Би-би-си лорд Джонатан Марланд, бывший торговый представитель британского правительства и глава совета по предпринимательству Содружества наций.

Секретариат Содружества размещается в Лондоне. Баронесса Патрисия Скотланд, гражданка Британии и уроженка карибского островного государства Доминика, является его генсеком (ее срок истекал в 2020 году, но его временно продлили из-за пандемии).

В Великобритании о Содружестве вспоминают, когда СМИ освещают совещания глав государств Содружества во главе с королевой, которые проходят раз в два года. О Содружестве британцам напоминают и проходящие каждые четыре года Игры Содружества, которые для спортсменов часто являются подготовкой к Олимпиадам.

В прошлом Содружество поддерживало борьбу с апартеидом в ЮАР, помогало реструктурировать долги развивающихся стран.

"В 60-х годах британский премьер Гарольд Макмиллан надеялся, что Содружество станет магнитом, который будет притягивать к себе новые независимые государства Африки и Азии и предотвратит их переход в соцлагерь во главе с СССР ", — рассказывает профессор Онслоу.

"Но что больше всего удивляет, — это то, что Содружество продолжает функционировать. Ведь у него нет формального авторитета ООН и нет суда, который разрешал бы разногласия между членами Содружества", — добавляет Айджазуддин.

"Такое поведение у людей диагностировали бы как стокгольмский синдром", — шутит он.

"Вступая в Содружество, эти страны почему-то решили восстановить пуповину, связывающую их со "страной-матерью", — сказал он в интервью Би-би-си.

"Почти все страны Содружества были включены в состав британской империи насильно", — напоминает пакистанский бизнесмен и писатель Факир Айджазуддин.

Эмоциональную привязанность к Британии разделяют не все.

"Но это чувство связи с Британией постепенно уходит. Оно растворяется", — замечает профессор.

"Существует эмоциональная привязанность идее Содружества и теплое чувство к Британии, к британскому образованию", — рассказывает профессор Сью Онслоу, специалист по Содружеству из Королевского колледжа Лондона .

"Когда в начале 90-х годов распался Советский Союз , российское правительство послало делегацию в МИД Британии в Лондоне. Институт изучения Содружества попросили провести однодневный семинар", — рассказывает исследовательница этого института Сью Онслоу. На семинаре рассказали, как работает Содружество.

Онслоу определяет Содружество как организацию "мягкой силы", которая основана на общем языке, английском, и на общих культурных связях между странами.

"Содружество потрясающе эффективно знакомит людей друг с другом. Оно поддерживает профессиональные связи между юристами, журналистами, парламентариями, судьями и преподавателями университетов, "- поясняет она.

Этот доступ облегчается и тем, что во всех странах Содружества элиты свободно говорят на английском языке — даже там, где он для них не родной.

"Где еще премьер министр Тувалу, страны в Тихом океане с населением чуть больше 11 тысяч человек, может поговорить один на один с премьером Канады, входящей в Большую семерку самых экономически развитых государств?" — говорит профессор Онслоу.

"Для малых государств, входящих в Содружество, собрание его лидеров дает доступ к сильным мира сего", — рассказывает Сью Онслоу.

Популярностью пользуются университетские стипендии для студентов стран Содружества, помогающие студентам приехать учиться в Британию, Австралию или Канаду.

Задолго до нынешней пандемии для развития виртуального образования было установлено "Содружество обучения" с центром в Ванкувере. С 90-х годов оно предлагает онлайн-курсы для молодежи.

"Есть молодежное Содружество, которое помогает устанавливать контакты между молодежью этих стран", — рассказывает профессор Института изучения Содружества Сью Онслоу.

Больше половины Содружества — маленькие, часто островные страны, которые сильно страдают от изменения климата. Борьба с загрязнением океанов также стала одним из главных направлений работы Содружества.

"В конце семинара россияне покачали головой и сказали: не думаем, что у нас такое сработает", — рассказывает профессор Онслоу.

"До этого семинара они полагали, что Содружество — это многосторонняя организация с четкими правилами и со значительным финансированием", — добавляет профессор.

На самом деле Содружество — довольно бедная организация. Она финансируется на добровольные взносы стран-членов Содружества. Серьезные санкции против нарушителей правил организации Содружество ввести не может, может лишь приостановить членство таких стран.

"У Содружества есть зубы, не оно не любит ими пользоваться", — рассказывает профессор Онслоу.

"У Содружества нет большого бюджета. Его оружие — моральное неодобрение", — отмечает она.

"Как школа-пансион"



Один из парадоксов Содружества — в том, что в него входят враждебные друг другу страны.

"Индия и Пакистан враждуют друг с другом уже много десятилетий, несмотря на то, что обе страны — члены Содружества", — замечает пакистанец Факир Айджазуддин.

Из-за того, что у Содружества нет своего суда, писатель называет его беззубым. "Вместо зубов у него лишь протезы", — язвит он.

"Британия идет в Содружестве сзади, стараясь не оказывать нажима на других членов союза", — объясняет Сью Онслоу.

Однако, по мнению Факира Айджазуддина, историческая память в Содружестве мешает взаимному доверию.

"Через Содружество Британия продолжает поддерживать отношения со странами, у которых есть очень основательные причины ненавидеть Британию", — говорит Айджазуддин.

Он признает ценность стипендий для студентов из стран Содружества, но говорит, что по мере повышения уровня обучения в пакистанских университетах желающих учиться в Великобритании или Австралии становится меньше.

Игры Содружества являются хорошей тренировкой перед Олимпиадой. Вместе тем, говорит Айджазуддин, "в делегациях на Игры Содружества часто больше бюрократов, чем спортсменов".

Несмотря на провозглашаемое равенства членов Содружества, в нем трудно избежать деления на большие и малые государства.