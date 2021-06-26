Пограничники задержали четверых иностранцев, незаконно проникнувших в Эстонию из России

Трех взрослых, двух мужчин и женщину, и одного маленького ребенка, передвигавшихся по приграничной территории, обнаружили вчера примерно в 19 часов. По предварительным данным, задержанные люди родом из Ирака. Скорая помощь осмотрела их и людей доставили для процессуальный действий на пограничный пункт Койдула.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что на границу были направлены дополнительные силы, которые патрулируют окрестности и ищут следы других возможных незаконных пересечений границы. „Опыт показывает, что за одним незаконным пересечением могут последовать другие попытки, поэтому мы направили на границу больше ресурса", — пояснил Вирк.

На границу направлены пограничники со служебными собаками, также для проверки приграничной территории используются дроны. На небольшие дороги направлены дополнительные патрули полиции, которые проверяют людей и автомобили, передвигающихся в данном районе.

"Из-за миграционного давления на границе Литвы, также проходящего в России чемпионата Европы по футболу мы прогнозируем, что риск незаконного пересечения границы может увеличиться и на границе Эстонии. Поэтому мы подготовились к проведению дополнительных проверок и направлению дополнительных сил на границу в случае незаконных пересечений", — добавил оперативный руководитель Лыунаской префектуры.

"Местные жители помогают пограничниками своими наблюдениями, поэтому прошу всех людей, которые заметят в приграничном районе группы людей, сообщать об этом сразу же", — сказал Оттомар Вирк.

Все обстоятельства, в том числе и то, как, по какому маршруту и с какой целью эти люди добрались до Эстонии, и куда они на самом деле направляются, сейчас выясняются.

В 2020 году в Эстонии было обнаружено пять случаев незаконной миграции.