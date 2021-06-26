Эффект летней погоды: две трети ДТП на этой неделе произошло с участием двухколесного транспорта

Оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей сказал, что за прошедшую неделю уже произошли ДТП с самыми трагическими последствиями с участием двухколесного транспорта, поэтому водители таких транспортных средств должны быть крайне осторожны на дороге и надевать шлем.

"В случае ДТП водителя автомобиля защищает ремень безопасности и кузов автомобиля, а водители двухколесного транспорта по сравнению с этим достаточно беззащитны. Поэтому мотоциклисты, велосипедисты и самокатчики должны защищать себя, надевать шлем, а также, по возможности, и защищающую одежду", — сказал Трей.

С участием электросамокатов произошло 15 ДТП, в нескольких из них самокат врезался в столб или бордюр, в результате человек падал и получал травмы, в нескольких случаях самокатчики были пьяны.

"Если большинство людей знает, что в состоянии опьянения нельзя садиться за руль автомобиля, то на велосипеде или на самокате в состоянии опьянения люди ездят достаточно смело. В ситуации, когда человек пьян, электросамокат не должен быть альтернативой автомобилю, так как опьянение притупляет чувство опасности и замедляет реакцию, и последствия такой поездки также могут быть трагическими", — добавил Трей.

Он подчеркнул, что важно надевать шлем и при езде на самокате. "Поездки на самокате зачастую не планируются заранее, люди берут на ходу самокат на улице и отправляются в путь. ДТП с участием электросамокатов происходят практически каждый день, к сожалению, были и ДТП с серьезными последствиями, когда пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии", — сказал оперативный руководитель.

Последнее тяжелое ДТП с участием двухколесного транспорта произошло сегодня утром в Ляэнемаа, где, по первоначальным данным, велосипедист, на котором не было шлема, выехал на дорогу и столкнулся с микроавтобусом. Велосипедист получил тяжкие повреждения и был доставлен в вертолетом в травматологический центр.

Последний день, когда не произошло ни одного ДТП с пострадавшими, был 11 апреля.