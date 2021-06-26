Захарова: Эстонии приятно быть "прокси-шлюзом" для американского влияния на Украине

При этом, продолжила дипломат, целый ряд эстонских организаций запустят несколько проектов для Украины, половину стоимости которых оплатят эстонские налогоплательщики. "Они же так давно мечтали инвестировать в Украину, не обольщаясь на счет дивидендов", — отметила она.

При этом, по словам Захаровой, у Эстонии у самой есть проблемы во всех вышеупомянутых сферах, что не может не вызывать вопросов. "Как официальный Таллинн сам полагает, все ли хорошо в Эстонии с развитием гражданского общества. Может, лучше деньги потратить на себя? — обратила внимание дипломат. — А со свободой СМИ в Эстонии все нормально? <…> И киберпреступность Эстонией тоже побеждена? Или, может быть, украинский вектор становится приоритетным в эстонской внешнеторговой политике? Цифры говорят о другом. Значит, все-таки прокси-шлюзы".