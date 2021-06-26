26.06.2021, 15:56
В Эстонии впервые выставили на продажу произведение искусства в формате NFT
Foto: Anni Õnneleid
В пятницу, 25 июня, впервые в истории эстонского искусства художник-экспериментатор Мерле Лухаяэр-Аврил выставила на продажу работу в формате невзаимозаменяемого токена (NFT), передает rus.err.ee.
Эта форма искусства быстро завоевала популярность в других странах мира. На аукционах цена доходила до 69 миллионов долларов.
Оцифрована одна из работ на персональной выставке Мерле Лухяэр-Аврил "Somnum Exterreri" или "Кошмар", которая рассказывает о превращении мечты или сна в кошмар.
Выставка открыта в столичной галерее ARS (Пярнуское шоссе, 154) с 18 июня по 3 июля.
NFT представляет собой сертификат уникальности цифрового объекта. Он подтверждает право на владение цифровым активом (цифровым артефактом, файлом).