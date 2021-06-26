В Эстонии впервые выставили на продажу произведение искусства в формате NFT

Эта форма искусства быстро завоевала популярность в других странах мира. На аукционах цена доходила до 69 миллионов долларов.

Оцифрована одна из работ на персональной выставке Мерле Лухяэр-Аврил "Somnum Exterreri" или "Кошмар", которая рассказывает о превращении мечты или сна в кошмар.

Выставка открыта в столичной галерее ARS (Пярнуское шоссе, 154) с 18 июня по 3 июля.

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