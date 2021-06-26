Доктор Попов: кто летом не привьется, у того осень будет испорчена
Также он помогает предотвратить распространение заболевания и это особенно важно для тех, кто по каким-либо причинам не может быть вакцинирован. Результативная работа по вакцинации за долгие годы привела к тому, что многие опасные болезни почти исчезли из Эстонии.
Мир открыт, и инфекционные болезни не знают государственных границ. Мы видим это и сейчас, когда COVID-19 изменил ситуацию во всем мире. Одна из целей вакцинации — это развитие у населения так называемого общего или популяционного иммунитета. Это означает, что, если среди нас будет достаточно иммунных людей, патогены не смогут снова начать распространяться.
Вакцинация необходима всегда, если польза от вакцинации перевешивает риски, связанные с отсутствием вакцинации, и риски, связанные с вакцинацией. Как и все лекарства, вакцины могут вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Вакцины не вызывают инфицирование человека инфекционным заболеванием, поскольку содержат только убитые или ослабленные патогены или частицы, которые не способны вызывать инфекционное заболевание.
Предотвратить заболевание всегда лучше и проще, чем переболеть. Вакцинация также является очень эффективным и безопасным способом уберечься от серьезных последствий. В 2021 году вакцинация будет бесплатной для всех жителей Эстонии, а также для тех, у кого нет медицинской страховки. Вакцинация добровольная.
Сейчас одобрены четыре вакцины для использования в Эстонии и Европе. Все вакцины от COVID-19 одинаково безопасны, эффективны и высокого качества. При подаче заявки на ускоренное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 не было сделано никаких уступок в отношении эффективности или безопасности. Исследования, включая мониторинг безопасности вакцин, продолжаются и после получения разрешения на продажу.
Вакцинация — это вероятно единственное возможное решение, которое позволит положить конец пандемии COVID-19 и вернуться к нормальной жизни. Все вакцины, доступные в Эстонии, сокращают количество серьезных заболеваний и госпитализаций. В Эстонии заболеваемость вакцинированных медицинских работников уже снизилась. Опыт Израиля и Великобритании показывает, что тяжелая заболеваемость снижается более чем на 80%.
Время вакцинации можно забронировать в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee или позвонив в регистратуру больницы или частного медицинского учреждения. Также зарегистрироваться на вакцинацию можно позвонив на государственный информационный номер 1247. Больше информации по поводу вакцинации можно найти на русском языке на сайте www.vaktsineeri.ee/ru.
Часто задаваемые вопросы о вакцинации от COVID-19
ЗАЧЕМ ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?
- Течение болезни непредсказуемо и может надолго отразиться на здоровье и качестве жизни как молодых, так и пожилых людей.
- Все доступные вакцины в Эстонии сокращают количество серьезных заболеваний и госпитализаций. Например, опыт Израиля и Великобритании показывает, что количество серьезных заболеваний сокращается более чем на 80%.
- По распоряжению правительства Эстонии вакцинированные люди могут быть освобождены от обязанности самоизоляции в течение одного года после завершения курса вакцинации, когда они въезжают в Эстонию или если они контактировали с инфицированным. Освобождение от изоляции для переболевших COVID-19 действительно в течение шести месяцев с даты выздоровления.
- Вакцинация позволяет восстановить объем планового лечения в больницах. Другие проблемы со здоровьем никуда не делись. Люди будут быстрее получать необходимое лечение.
- Каждый вакцинированный важен — так мы защищаем самых слабых, которых нельзя вакцинировать по состоянию здоровья. Это могут быть наши родители, дети, друзья, знакомые или просто прохожие на улице.
КАК МНЕ ПРОЙТИ ВАКЦИНАЦИЮ?
- Время вакцинации можно забронировать в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee или позвонив в регистратуру больницы или частного медицинского учреждения. Также зарегистрироваться на вакцинацию можно позвонив на государственный информационный номер 1247 (семь дней в неделю с 8 до 20 часов).
КТО МОЖЕТ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ?
- Пройти вакцинацию могут все жители Эстонии от 16 лет.
- Вакцинацию временно откладывают, если у человека высокая температура, COVID-19 или он находился в тесном контакте с заболевшим.
- Людям, которые переболели COVID-19 рекомендуется сделать однократную прививку через шесть месяцев после выздоровления.
КОГДА ЛУЧШЕ ВСЕГО ДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ COVID-19?
- Мы рекомендуем проходить вакцинацию при первой возможности. Эффективная защита наступает через две недели после введения второй дозы вакцины (вакциной от Janssen делается только один укол). Для того, чтобы защититься осенью от последующих волн COVID-19, необходимо получить уколы уже летом.
ЧТО ДЕЛАТЬ И УЧИТЫВАТЬ ПЕРЕД ВАКЦИНАЦИЕЙ?
- Приходите на вакцинацию вовремя. Если вы не можете быть на месте, то сообщите об этом заранее. Это предотвратит потерю дозы и ускорит вакцинацию людей.
- На вакцинацию приходите в маске и только здоровыми.
- При вакцинации наденьте удобную одежду. Вакцины от COVID-19 вводятся в плечо.
- Имейте в виду, что медицинский работник должен будет наблюдать за вами на месте еще в течение 15 минут после вакцинации на случай, если вы почувствуете недомогание после вакцинации.
- Обратите внимание, что рекомендуется интервал между вакцинацией COVID-19 и другими вакцинами не менее 14 дней.
ЧТО СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ ПОСЛЕ ВАКЦИНАЦИИ?
- После вакцинации могут возникнуть побочные эффекты. Наиболее частые легкие побочные эффекты после вакцинации от COVID-19 — это боль и отек в месте укола, головная боль, повышенная температура, недомогание, тошнота, боли в мышцах и суставах. Обычно симптомы проходят через несколько дней.
- Если после вакцинации у вас наблюдаются более серьезные проблемы со здоровьем или проблемы сохраняются дольше трех дней со дня вакцинации, то позвоните на короткий номер семейных врачей 1220.
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В СЛУЧАЕ ВОПРОСОВ ПО ПОВОДУ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19?
- Ответы на многие вопросы можно найти на сайте www.vaktsineeri.ee/ru
- Найти ответы на вопросы помогут также специалисты информационного номера 1247.