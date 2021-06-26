Доктор Попов: кто летом не привьется, у того осень будет испорчена

Также он помогает предотвратить распространение заболевания и это особенно важно для тех, кто по каким-либо причинам не может быть вакцинирован. Результативная работа по вакцинации за долгие годы привела к тому, что многие опасные болезни почти исчезли из Эстонии.

Мир открыт, и инфекционные болезни не знают государственных границ. Мы видим это и сейчас, когда COVID-19 изменил ситуацию во всем мире. Одна из целей вакцинации — это развитие у населения так называемого общего или популяционного иммунитета. Это означает, что, если среди нас будет достаточно иммунных людей, патогены не смогут снова начать распространяться.

Вакцинация необходима всегда, если польза от вакцинации перевешивает риски, связанные с отсутствием вакцинации, и риски, связанные с вакцинацией. Как и все лекарства, вакцины могут вызывать побочные эффекты, хотя они возникают не у всех. Вакцины не вызывают инфицирование человека инфекционным заболеванием, поскольку содержат только убитые или ослабленные патогены или частицы, которые не способны вызывать инфекционное заболевание.

Предотвратить заболевание всегда лучше и проще, чем переболеть. Вакцинация также является очень эффективным и безопасным способом уберечься от серьезных последствий. В 2021 году вакцинация будет бесплатной для всех жителей Эстонии, а также для тех, у кого нет медицинской страховки. Вакцинация добровольная.

Сейчас одобрены четыре вакцины для использования в Эстонии и Европе. Все вакцины от COVID-19 одинаково безопасны, эффективны и высокого качества. При подаче заявки на ускоренное разрешение на продажу вакцины от COVID-19 не было сделано никаких уступок в отношении эффективности или безопасности. Исследования, включая мониторинг безопасности вакцин, продолжаются и после получения разрешения на продажу.