В Южной Эстонии трое мужчин на спор выстрелили себе в руку из пневматического ружья

Как сообщает полиция, после употребления алкоголя трое мужчин поспорили на 2000 евро на то, осмелятся ли они выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Так как никто из них не хотел проигрывать такую крупную сумму, то все мужчины нажали на курок.