26.06.2021, 14:59
В Южной Эстонии трое мужчин на спор выстрелили себе в руку из пневматического ружья(10)
Foto: Priit Simson
В субботу ночью в Южной Эстонии трое мужчин были доставлены в больницу с одинаковым ранением. Как оказалось, они заключили пари.
Как сообщает полиция, после употребления алкоголя трое мужчин поспорили на 2000 евро на то, осмелятся ли они выстрелить себе в руку из пневматического ружья. Так как никто из них не хотел проигрывать такую крупную сумму, то все мужчины нажали на курок.
Позже все трое кандидатов на премию Дарвина вместе стояли в очереди в травмпункте.