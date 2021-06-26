В Финляндии бьют тревогу: уже более 120 жителей страны приехали с чемпионата в Санкт-Петербурге больными коронавирусом

По данным Ведомства здравоохранения и социального развития THL, число вернувшихся из Санкт-Петербурга жителей Финляндии, у которых обнаружили коронавирусную инфекцию, продолжает расти. Еще в четверг таковых было около ста, в пятницу их количество превысило 120.

По словам руководителя отдела диагностики THL Мики Салминена, большинство этих заражений приходится на футбольных болельщиков, посещавших Евро-2020. При этом призыв пройти тестирование в срочном порядке касается не только футбольных фанатов, а всех, кто в последнее время посещал Петербург и Россию.

THL предполагает, что туристы являются носителями дельта-варианта коронавируса, ранее известного как индийский. Определение штамма, однако, занимает около двух недель, поэтому пока что точной информации на этот счет нет.

Пограничники предоставили медицинским властям списки тех, кто пересекал российскую границу в последнее время, и муниципалитеты уже связываются с ними. THL рекомендует пройти тест на коронавирус также тем, кто контактировал с вернувшимися из Петербурга людьми, даже если нет симптомов болезни.

Большинство заражений среди приехавших из Санкт-Петербурга отмечено в столичном регионе, но отдельные случаи фиксируются по всей стране: в Турку, Хямеэнлинна, Куопио, Ювяскюля и Оулу.

Во вторник на погранпункте Ваалимаа около 800 человек пропустили в Финляндию без тестирования из-за возникшей пробки. Уже в четверг среди этих людей было обнаружено около сотни заражений коронавирусом.