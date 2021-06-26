Невероятные Нидерланды, провальная Турция, очаровательная Венгрия и невезучая Польша. Итоги группового этапа от блогера RusDelfi

До начала этой игры лишь Бельгия гарантировала себе выход из группы, а остальные команды должы были разыграть оставшиеся места в плей-офф. В этой игре датчанам нужно было крупно побеждать, а Россию устраивала и ничья. Но к сожалению болельшиков российской сборной, игра развивалась совсем не так, как им бы хотелось. Датчане обе свои предыдщие игры проводили достаточно хорошо, создавая много моментов, и было понятно, что в этой игре они тоже не будут отсиживаться в обороне. Игра прошла полностью по датскому сценарию, североевропейцы доминировали на протяжении всей игры, а во втором тайме могли забивать намного больше, чем 4 забитых мяча.

В этой игре сборной Турции не получилось громко хлопнуть дверью, они провально вылетают с нулем в граффе набраных очков, а швейцарцы выходят с третьего места и продолжают борьбу.

Турция — откровенно одна из самых слабых команд этого турнира.Достаточно неожиданно турки полностью провалили этот турнир, хотя считались крепким орешком и до старта им прогнозировали даже выход из группы. Швейцарцы же в своем стиле проводят турнир, явно не блистая игрой, но не сдаваясь без боя. Матч между этими сборными получился достаточно открытым. Было множество моментов и как итог — 4 гола в этой игре. Турки наконец-то забили, открыв счет голам на этом турнире, но их единственный точный удар швейцарцы ответили тремя.

Именно матч без интриги мы с вами и наблюдали. Манчини выпустил практически второй состав на поле, дав дебютировать многим игрокам. Но даже в таком составе итальянцы выиграли 1:0. Уэльс не смог взломать защиту соперника продлив рекордную победную серию соперника. Кульминацей поединка стала замена вратаря итальянской сборной на 89-й минуте. Роберто Манчини решил дать возможность сыграть второму номеру Сальваторе Сиригу уже на последних минутах матча . Отличный жест итальянского тренера, который без потерь провел свою команду сквозь групповой турнир.

Заключительный третий тур открывался матчем с участием сборной Италии, как собственно, и сам турнир. По большому счету, ничего не значащий матч, как для итальянцев, которые первыми на турнире гарантировали себе выход в плей офф, так и для Уэльса, которому для выхода из группы было достаточно не проиграть с разгромным счетом и надеяться, что Швейцария не разгромит в параллельном матче сборную Турции.

Провальный и очень невзрачный матч в исполнении российской сборной, которая допустила несколько досадных ошибок и заканчивает свое выступление на этом турнире.

Бельгия — Финляндия

Бельгийцы как и ожидалось провели матч под свою диктовку и набрали максимальное количество очков в своей группе. Игра прошла, как говорится на футбольном жаргоне, в ”одни ворота”, и кроме финского гола из офсайда, игра наших географических соседей толком ничем и не запоминалась. Бельгийцы во главе с Де Брюйне всю игру терзала финскую оборону, не давая команде соперника времени на выход из-под прессинга.

Итог матча 2:0 в пользу бельгийцев, и финны занимают третье место в группе, пропустив вперед датчан.

Любопытно будет увидеть бельгийцев на более поздних стадиях турнира с более серьезными соперниками, ведь как и на чемпионате мира 2018 года, именно они считаются одним из главных фаворитов турнира.

Группа С

Украина — Австрия

До старта этого поединка обе команды претендовали на выход из группы, имея одинаковое колличество очков и игра обещала быть интересной. Но особой борьбы не получилось, так как австрийцы полностью переиграли своих соперников. Очень неожиданно было наблюдать шквал атак австрийской сборной, которая уже в первом тайме могла забивать три или четыре мяча, но каким-то чудом забили лишь один.

Сборная Украина провела очень плохой матч, включившись лишь в конце встречи, и проведя на неплохом уровне лишь заключительную десятиминутку. Лидеры сборной Украины Зинченко и Малиновский полностью провалили игру — особенно это касается последнего. Игра так и закончилась со счетом 1:0, и австрийцы, победившие дважды на групповой стадии, выходят со второго места, а Украина занимает третье место, откуда, забегая вперед скажу, все равно квалифицровалась в 1/8 финала.

Северная Македония — Нидерланды