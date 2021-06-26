СЕГОДНЯ | Сумеет ли Австрия огорчить Италию?

Итальянцы на групповом этапе удивили не по-итальянски изобретательной атакующей игрой. Австрийцы выиграли два матча из трех, но со сборной Украины победа была одержана с минимальным счетом, а относиться всерьез к победе над Северной Македонией, пожалуй, не стоит.

Впрочем, специалисты предупреждают: матч с Австрией не будет легкой прогулкой для подопечных Роберто Манчини. И причина тут не только в наличии у альпийской команды Давида Алаба из "Баварии", но и в умении прессинговать любого соперника - в этом австрийцы - одни из лучших на Евро.