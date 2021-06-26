26.06.2021, 13:28
СЕГОДНЯ | Сумеет ли Австрия огорчить Италию?(1)
Foto: Ilmar Saabas
Сборная Италии на чемпионате Европы не только не проигрывает, но и не пропускает. Три победы на групповом этапе с общим счетом 7:0 и в награду - один из самых слабых соперников по 1/8 финала.
Итальянцы на групповом этапе удивили не по-итальянски изобретательной атакующей игрой. Австрийцы выиграли два матча из трех, но со сборной Украины победа была одержана с минимальным счетом, а относиться всерьез к победе над Северной Македонией, пожалуй, не стоит.
Впрочем, специалисты предупреждают: матч с Австрией не будет легкой прогулкой для подопечных Роберто Манчини. И причина тут не только в наличии у альпийской команды Давида Алаба из "Баварии", но и в умении прессинговать любого соперника - в этом австрийцы - одни из лучших на Евро.
Уже сегодня в 22.00 узнаем, что сильнее - австрийская оборона или итальянская атака.