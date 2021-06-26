ПРЯМО СЕЙЧАС | Сумеет ли Австрия огорчить Италию?(2)
Италия – Австрия 0:0 (первый тайм)
26 июня, 22.00, «Уэмбли»
Италия – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти, Берарди, Барелла, Инсинье, Иммобиле.
Австрия – Бахманн, Алаба, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Гриллич, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер, Забитцер, Арнаутович.
Предупреждение:
Арнаутович (2).
До матча
Итальянцы на групповом этапе удивили не по-итальянски изобретательной атакующей игрой. Австрийцы выиграли два матча из трех, но со сборной Украины победа была одержана с минимальным счетом, а относиться всерьез к победе над Северной Македонией, пожалуй, не стоит.
Впрочем, специалисты предупреждают: матч с Австрией не будет легкой прогулкой для подопечных Роберто Манчини. И причина тут не только в наличии у альпийской команды Давида Алаба из "Баварии", но и в умении прессинговать любого соперника - в этом австрийцы - одни из лучших на Евро.
Уже сегодня в 22.00 узнаем, что сильнее - австрийская оборона или итальянская атака.