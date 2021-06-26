ПРЯМО СЕЙЧАС | Италия открыла счет в матче с Австрией в дополнительное время

Первые несколько минут сборная Австрии демонстрировала отличный прессинг, однако в дальнейшем итальянцы прочно завладели инициативой, нанесли 12 ударов по воротам соперника (против 1 у австрийцев), но до 100-процентных голевых моментов дело так и не дошло.

В начале второго тайма австрийцы получили право на опасный штрафной, но Давид Алаба послал мяч мимо ворот Доннаруммы. Однако спустя 4 минуты Алаба реабилитировался, выбив мяч в своей штрафной из-под ноги набегающего Берарди.

Кульминационный момент матча произошел на 65-й минуте, когда всё тот же Алаба выше всех выпрыгнул в штрафной площади итальянцев и скинул мяч на Арнаутовича, а тот в упор расстрелял ворота Доннаруммы. Увы, видеоарбитры были неумолимы - австрийский форвард находился в офсайде.

Несмотря на то, что концовка второго тайма прошла в атаках итальянцев, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга в основное время.

В дополнительное время Федерико Кьеза отлично обработал мяч в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол ворот. Так на 95-й минуте Италия открыла счет.

Италия — Австрия 1:0 (дополнительное время)

26 июня, 22.00, ”Уэмбли”

1:0 - 95 Кьеза.

Италия – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье, Иммобиле (Белотти, 84).

Австрия – Бахманн, Алаба, Лайнер, Драгович, Хинтереггер, Гриллич, Шлагер, Лаймер, Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович.

Предупреждения:

Арнаутович (2), Ди Лоренцо (50), Барелла (51).

До матча

Итальянцы на групповом этапе удивили не по-итальянски изобретательной атакующей игрой. Австрийцы выиграли два матча из трех, но со сборной Украины победа была одержана с минимальным счетом, а относиться всерьез к победе над Северной Македонией, пожалуй, не стоит.