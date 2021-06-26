Италия пропустила первый гол на Евро-2020, но всё-таки прошла в четвертьфинал(9)
Первые несколько минут сборная Австрии демонстрировала отличный прессинг, однако в дальнейшем итальянцы прочно завладели инициативой, нанесли 12 ударов по воротам соперника (против 1 у австрийцев), но до 100-процентных голевых моментов дело так и не дошло.
В начале второго тайма австрийцы получили право на опасный штрафной, но Давид Алаба послал мяч мимо ворот Доннаруммы. Однако спустя 4 минуты Алаба реабилитировался, выбив мяч в своей штрафной из-под ноги набегающего Берарди.
Кульминационный момент матча произошел на 65-й минуте, когда всё тот же Алаба выше всех выпрыгнул в штрафной площади итальянцев и скинул мяч на Арнаутовича, а тот в упор расстрелял ворота Доннаруммы. Увы, видеоарбитры были неумолимы - австрийский форвард находился в офсайде.
Несмотря на то, что концовка второго тайма прошла в атаках итальянцев, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга в основное время.
В дополнительное время Федерико Кьеза отлично обработал мяч в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол ворот. Так на 95-й минуте Италия открыла счет. Через 10 минут счет удвоил Маттео Пессина.
Сразу же после начала второго экстра-тайма австриец Гриллич был близок к тому, чтобы распечатать ворота Италии на нынешнем Евро, но Доннарумма отлично потащил мяч из угла.
И все-таки Италия пропустила. Вышедший на замену в дополнительное время Калайджич открылся на ближней штанге после подачи углового и точно пробил головой в ближний угол. Италия пропустила первый гол на турнире, но всё-таки удержала преимущество и вышла в 1/4 финала.
Италия — Австрия 2:1 (0:0, 0:0, 2:1 - д.в.)
26 июня, 22.00, ”Уэмбли”
Голы:
1:0 – 95 Кьеза, 2:0 – 105 Пессина, 2:1 – 114 Калайджич.
Италия – Доннарумма, Спинаццола, Бонуччи, Ди Лоренцо, Ачерби, Жоржиньо, Верратти (Локателли, 67), Берарди (Кьеза, 84), Барелла (Пессина, 67), Инсинье (Кристанте, 108), Иммобиле (Белотти, 84).
Австрия – Бахманн, Алаба, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Гриллич (Шауб, 105), Шлагер (Грегорич, 105), Лаймер (Ильзанкер, 114), Баумгартнер (Шопф, 90), Забитцер, Арнаутович (Калайджич, 97).
Предупреждения:
Арнаутович (2), Ди Лоренцо (50), Барелла (51), Хинтереггер (103), Драгович (120).
До матча
Итальянцы на групповом этапе удивили не по-итальянски изобретательной атакующей игрой. Австрийцы выиграли два матча из трех, но со сборной Украины победа была одержана с минимальным счетом, а относиться всерьез к победе над Северной Македонией, пожалуй, не стоит.
Впрочем, специалисты предупреждают: матч с Австрией не будет легкой прогулкой для подопечных Роберто Манчини. И причина тут не только в наличии у альпийской команды Давида Алаба из "Баварии", но и в умении прессинговать любого соперника — в этом австрийцы — одни из лучших на Евро.
Уже сегодня в 22.00 узнаем, что сильнее — австрийская оборона или итальянская атака.