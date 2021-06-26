Италия пропустила первый гол на Евро-2020, но всё-таки прошла в четвертьфинал

Первые несколько минут сборная Австрии демонстрировала отличный прессинг, однако в дальнейшем итальянцы прочно завладели инициативой, нанесли 12 ударов по воротам соперника (против 1 у австрийцев), но до 100-процентных голевых моментов дело так и не дошло.

В начале второго тайма австрийцы получили право на опасный штрафной, но Давид Алаба послал мяч мимо ворот Доннаруммы. Однако спустя 4 минуты Алаба реабилитировался, выбив мяч в своей штрафной из-под ноги набегающего Берарди.

Кульминационный момент матча произошел на 65-й минуте, когда всё тот же Алаба выше всех выпрыгнул в штрафной площади итальянцев и скинул мяч на Арнаутовича, а тот в упор расстрелял ворота Доннаруммы. Увы, видеоарбитры были неумолимы - австрийский форвард находился в офсайде.

Несмотря на то, что концовка второго тайма прошла в атаках итальянцев, команды так и не смогли распечатать ворота друг друга в основное время.

В дополнительное время Федерико Кьеза отлично обработал мяч в штрафной площади соперника, на замахе убрал защитника и точно пробил в дальний угол ворот. Так на 95-й минуте Италия открыла счет. Через 10 минут счет удвоил Маттео Пессина.

Сразу же после начала второго экстра-тайма австриец Гриллич был близок к тому, чтобы распечатать ворота Италии на нынешнем Евро, но Доннарумма отлично потащил мяч из угла.

И все-таки Италия пропустила. Вышедший на замену в дополнительное время Калайджич открылся на ближней штанге после подачи углового и точно пробил головой в ближний угол. Италия пропустила первый гол на турнире, но всё-таки удержала преимущество и вышла в 1/4 финала.

Италия — Австрия 2:1 (0:0, 0:0, 2:1 - д.в.)