ФОТО | Перед зданием Таллиннской горуправы вместо парковки появилась велосипедная дорожка

”Расположенная перед мэрией часть бульвара Каарли до нынешнего момента была в распоряжении паркующихся автомобилистов, — отметил Новиков. — Мы считаем, что автовладельцы, в том числе и работники горуправы, могут ради безопасности других участников движения подыскать другое подходящее для парковки место, не перед зданием мэрии. От плавного и безопасного велодвижения в центре города выиграют все стороны. В дальнейшем перед зданием горуправы можно будет парковаться со временным ограничением, что должно удовлетворить потребности гостей и посетителей расположенных поблизости отеля и театра. Перед зданием по адресу пл. Вабадузе, 7 сохранены два парковочных места, предназначенные, прежде всего, для важных гостей города”.