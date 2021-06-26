Под Хаапсалу произошло тяжелое ДТП, пострадавшего доставили в больницу на вертолете

По первоначальным данным, микроавтобус Ford с прицепом ехал из Таэбла в сторону Хаапсалу. По велосипедно–пешеходной дорожке в том же направлении ехал 58-летний велосипедист. По имеющейся сейчас информации, велосипедист выехал в месте пересечения велосипедно–пешеходной дорожки и проезжей части на пешеходный переход и на ехавший по дороге Ford.

Велосипедист серьезно пострадал, поэтому на место происшествия был выслан вертолет авиаотряда Департамента полиции и погранохраны с медиками. Пострадавшего доставили в травматологический центр. По последним данным, его состояние стабильное.

Находившийся за рулем автомобиля 35-летний мужчина и двое пассажиров не пострадали. Водитель был трезв и имеет право на управление транспортным средством соответствующей категории. ДТП произошло на прямом участке дороги с хорошей видимостью с максимально разрешенной скоростью в 50 км/ч. Дорожное покрытие было сухое.

Патрульный полицейский Хаапсалуского отделения полиции Лаури Пыллула призывает велосипедистов всех возрастов надевать шлем и быть на дороге очень внимательными. "Велосипедист на дороге всегда является наименее защищенной стороной, поэтому крайне важно защищать себя и быть внимательным. Шлем не предотвратит само ДТП, но поможет сделать последствия не такими трагическими и может спасти жизнь", — сказал полицейский.