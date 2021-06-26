ВИДЕО | Эстония снова ждет иностранных студентов в 2021 году

"В прошлом учебном году мы сделали всё для того, чтобы иностранные студенты могли как можно дольше продолжать учиться в контактной форме. Они позже всех у нас ушли на дистант, поскольку первый год обучения в Нарвском колледже для иностранных студентов представляет из себя только изучение эстонского языка и культуры, а это сложно организовать онлайн", — объяснил Ларченко.

По его словам, университет рекомендует иностранным студентам не покидать Эстонию после введения ограничений, поскольку они могут столкнуться с трудностями при возвращении к месту учёбы.

"Из России, например, было очень трудно выехать во время первого локдауна, поэтому мы со своей стороны советуем нашим студентам оставаться в Эстонии. К тому же, язык и культуру проще изучать в среде, а не делать это дистанционно. Наши студенты должны сдать экзамен на уровень В2 после года учёбы, и практика показывает, что когда их год изучения языка заканчивается, и они сливаются с основным потоком студентов, то их знания эстонского языка оказываются зачастую даже более крепкими, чем у многих местных", — заявил Ларченко.

Причиной этому, по оценке Ларченко, является то, что студенты из других стран, приезжающие учиться в Эстонию, мотивированы изучать местный язык и культуру.

"Иностранные студенты хотят получить эстонское образование и принимают условие, что обучение у нас ведётся на эстонском языке. Это не является проблемой для них. Россияне, например, объясняют своё желание учиться здесь тем, что культурная среда схожа с их собственной, при этом, воздух в Эстонии чище, а жизнь менее импульсивная", — отметил Ларченко.