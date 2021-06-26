Начинается восстановительный ремонт улицы Кундери в центре Таллинна

”В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтовое покрытие, заменены бордюры и канализационные люки. При этом организация уличного пространства останется прежней, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Сначала по заказу AS Tallinna Vesi будут осуществлены работы по замене люков. После этого будет снят старый асфальт и приведены в порядок бордюры. На последней стадии будет положено новое дорожное покрытие и нанесена разметка”.