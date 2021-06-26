Новости Эстонии
26.06.2021, 11:17

Начинается восстановительный ремонт улицы Кундери в центре Таллинна

 
Kunderi 29 katkine korsten
Kunderi 29 katkine korsten
Foto: Andres Putting
В понедельник, 28 июня, в Кесклинне начинается восстановительный ремонт улицы Кундери.

”В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтовое покрытие, заменены бордюры и канализационные люки. При этом организация уличного пространства останется прежней, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Сначала по заказу AS Tallinna Vesi будут осуществлены работы по замене люков. После этого будет снят старый асфальт и приведены в порядок бордюры. На последней стадии будет положено новое дорожное покрытие и нанесена разметка”.

Работы по заказу Департамента окружающей среды и коммунального хозяйства осуществляет фирма Viamer Grupp OÜ. Стоимость работ 176 000 евро. Срок окончания работ 18 июля.

Улица на время работ останется открытой для движения. В зависимости от этапа работ будут вводиться временные ограничения дорожного движения. Поэтому участников дорожного движения просят следовать временным знакам.

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