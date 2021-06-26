За сутки выявлено 34 новых случаев заражения коронавирусом

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 16 человек. Из общего количества новых случаев в Харьюмаа 11 приходятся на Таллинн. В Ида-Вирумаа добавилось 4 случая заражения.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 35,37 случев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 1% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 26 июня в Эстонии в больничном лечении нуждаются 34 человека с коронавирусной инфекцией.

За сутки не было зарегистрировано новых смертельных случаев. Всего в Эстонии умерли 1269 человек с коронавирусом.

За сутки было введено 7646 доз вакцины. По состоянию на сегодняшнее утро в Эстонии проведена вакцинация 551 011 человек, из которых у 415 741 человек курс вакцинации завершен.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.