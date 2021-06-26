26.06.2021, 07:52
ФОТО | Пьяный водитель внедорожника совершил ДТП у Таллиннского аэропорта и сбежал с места происшествия(13)
Foto: Taavi Sepp
Недалеко от Таллиннского аэропорта, в начале шоссе Вана-Тарту в пятницу вечером произошла авария, в которой пострадал один человек. Виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сбежал с места происшествия, но вскоре был пойман полицией.
Центр тревоги получил сообщение о ДТП в 20:40. Между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Согласно первоначальным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу автомобиль.
Mercedes-Benz управлял 44-летний мужчина, который в буквальном смысле убежал с места преступления. Спустя десять минут полицейским удалось его найти и задержать. У водителя обнаружили алкогольное опьянение.
За рулем Volvo находилась 32-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Больше в ДТП никто не пострадал, водители были в машинах одни.