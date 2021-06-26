ФОТО | Пьяный водитель внедорожника совершил ДТП у Таллиннского аэропорта и сбежал с места происшествия

Центр тревоги получил сообщение о ДТП в 20:40. Между собой столкнулись Mercedes-Benz и Volvo. Согласно первоначальным данным, водитель Mercedes не справился с управлением и врезался в ехавший навстречу автомобиль.

Mercedes-Benz управлял 44-летний мужчина, который в буквальном смысле убежал с места преступления. Спустя десять минут полицейским удалось его найти и задержать. У водителя обнаружили алкогольное опьянение.

За рулем Volvo находилась 32-летняя женщина. Ее доставили в больницу. Больше в ДТП никто не пострадал, водители были в машинах одни.