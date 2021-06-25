Суд приговорил убившего Джорджа Флойда полицейского к 22,5 годам тюрьмы

25 мая прошлого года полицейский из Миннеаполиса при задержании афроамериканца Джорджа Флойда поставил колено ему на шею, прижав его к асфальту, и продержал его в таком положении почти 8 минут, что привело к смерти Флойда.

События этого ареста, смерть подозреваемого и действия офицеров привели к международным протестам движения Black Lives Matter, призывам к сокращению финансирования полиции и реформам законодательства для устранения предполагаемого расового неравенства.

Ранее в ходе сегодняшних слушаний брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит по ночам, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, взывающего о помощи.

Утирая слезы, Филониз сказал, что это семья Флойда получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда, и потребовал для Шовина максимально сурового приговора, пишет BBC.

Помимо Дерека Шовина, обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были предъявлены еще троим полицейским.

Роль каждого из них была обрисована прокурором Мэтью Фрэнком перед вынесением приговора.

Теперь Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам каждый: это пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленному убийству.

Ожидается, что эти трое предстанут перед судом в марте 2022 года.