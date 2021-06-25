За рубежом
25.06.2021, 23:19

Суд приговорил экс-полицейского, убившего Джорджа Флойда к 22,5 годам тюрьмы.

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Mobiilifoto: RusDelfi
25 июня 2021 года состоялось оглашение приговора бывшему полицейскому Дереку Шовину. Он получил 22,5 года тюрьмы.

25 мая прошлого года полицейский из Миннеаполиса при задержании афроамериканца Джорджа Флойда поставил колено ему на шею, прижав его к асфальту, и продержал его в таком положении почти 8 минут, что привело к смерти Флойда.

События этого ареста, смерть подозреваемого и действия офицеров привели к международным протестам движения Black Lives Matter, призывам к сокращению финансирования полиции и реформам законодательства для устранения предполагаемого расового неравенства.

Ранее в ходе сегодняшних слушаний брат Джорджа Флойда Филониз, рассказал, как его жизнь навсегда изменилась 25 мая 2020 года, и признался, что не спит по ночам, потому что его мучают кошмары: он слышит голос брата, взывающего о помощи.

Утирая слезы, Филониз сказал, что это семья Флойда получила "пожизненное" и уже никогда не вернет Флойда, и потребовал для Шовина максимально сурового приговора, пишет BBC.

Помимо Дерека Шовина, обвинения в связи с гибелью Джороджа Флойда были предъявлены еще троим полицейским.

Роль каждого из них была обрисована прокурором Мэтью Фрэнком перед вынесением приговора.

Теперь Джей Александер Кунг, Ту Тао и Томас Лейн обвиняются по двум пунктам каждый: это пособничество и подстрекательство к непреднамеренному убийству второй степени и непредумышленному убийству.

Ожидается, что эти трое предстанут перед судом в марте 2022 года.

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