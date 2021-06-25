ФОТО и ВИДЕО | Кровавое нападение в Германии: выходец из Сомали зарезал трех человек

Как передает агентство dpa, убиты три человека, еще пять ранены. По другим сведениям, ранения, в том числе тяжкие, получили не менее десяти человек.

Полиция заявила, что предполагаемого преступника задержали, применив огнестрельное оружие. На данный момент нет данных о том, что у него были сообщники. Угрозы для населения больше нет, говорится далее в заявлении полиции.

JUST IN - 3 dead, 6 injured after stabbing attack in Würzburg, Germany. The suspect was taken into custody.pic.twitter.com/bRlcHcJyc1 — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) June 25, 2021

Данных о террористической подоплеке нет

Cразу после случившегося была оцеплена часть центра города. Информации о возможной террористической подоплеке инцидента нет. По сведениям правоохранительных органов, нападение совершил 24-летний выходец из Сомали, который постоянно проживал в Вюрцбурге. В то же время полиция призвала пользователей интернета "из уважения к частной сфере жизни жертв" не выкладывать в соцсети видеоролики и фотоснимки, запечатлевшие нападавшего. На одном из роликов видно, что как минимум один из прохожих отбивался от злоумышленника, другие пытались задержать его.

Обер-бургомистр (мэр) Вюрцбурга Кристиан Шухардт заявил, что нападавший попадал ранее в поле зрения полиции, хотя и не уточнил, по каким именно причинам. Он добавил, что сомалиец живет в Германии уже пять лет и лечился в связи с психическим заболеванием.

Почти пять лет назад в регионе произошло похожее нападение. В июле 2016 года 17-летний беженец из Афганистана напал с топором и ножом на пассажиров поезда, следовавшего в Вюрцбург. В результате несколько человек были ранены. После этого он попытался скрыться, напал на прохожую и был застрелен полицейскими.