ФОТО и ВИДЕО | Мощный торнадо в Чехии: пять человек погибли, деревни частично сравняло с землей

Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.

Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.

С различными травмами в больницу было доставлено несколько десятков человек, по меньшей мере 10 из них находятся в тяжелом состоянии.

Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.

Это Южная Моравия, живописный край пологих холмов и виноградников. Но не та, которую мы знаем.

"Моя любимая машина где-то там", — говорит мужчина, снимающий сцену на свой телефон.

На одном видеоролике машины валяются в куче подобно детским игрушкам, а бревна и доски разбросаны по земле, как спички.

По данным полиции в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией , разрушены сотни домов. Еще тысячи домов остались без газа и электричества, общественный транспорт парализован. Перебои с транспортом коснулись в основном автобусов, а также железнодорожной линии Бржецлав-Годонин.

По меньшей мере пять человек погибли и более сотни получили ранения в результате торнадо, пронесшегося по юго-востоку Чехии. Мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов.

По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина деревни Грушки сравнялась с землей. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров, пишет газета Lidove Noviny.

Ураган и град повредили крышу и окна дворца в городе Вальтице, расположенном в Южноморавском крае. Град был размером с теннисный мяч.

На скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.

В общей сложности около 78 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.

На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в "Твиттере", что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.

Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.

Спасатели завершили поиск людей в руинах домов Моравска-Нова-Вес.

Náš USAR tým byl nasazen na území Moravské Nové Vsi. Vyhledáváme osoby a řešíme stabilitu poškozených budov. Jsme v koordinaci s USAR týmem @hzsmsk a velením @hzsjmk@hasici_cr pic.twitter.com/oAjr2CARJa — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) June 25, 2021

"Все объекты были обследованы. Никого не нашли. Наша деятельность сейчас сосредоточена на ликвидационных работах, то есть на устранении упавших деревьев и поврежденных электрических столбов", — сказал Мартин Кавка, представитель пражской пожарной команды.

Откуда в Чехии торнадо?

Бен Рич, метеоролог Би-би-си

В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.

Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики — и даже там это атмосферное явление теоретически возможно.

Но чаще всего они происходят на территории США — в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.

Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые облака-суперъячейки. А из них рождаются торнадо.