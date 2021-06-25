ФОТО и ВИДЕО | Мощный торнадо в Чехии: пять человек погибли, деревни частично сравняло с землей(1)
"Это настоящий ад", — описал происходящее губернатор области Южная Моравия Ян Гролич.
По меньшей мере пять человек погибли и более сотни получили ранения в результате торнадо, пронесшегося по юго-востоку Чехии. Мощный торнадо опустошил целые районы нескольких населенных пунктов.
Спасатели оказывают пострадавшим экстренную помощь и ищут людей под завалами.
В пострадавших районах объявлена чрезвычайная ситуация.
По данным полиции в Южно-Моравском крае, граничащем со Словакией и Австрией, разрушены сотни домов. Еще тысячи домов остались без газа и электричества, общественный транспорт парализован. Перебои с транспортом коснулись в основном автобусов, а также железнодорожной линии Бржецлав-Годонин.
Роб Кэмерон, корреспондент Би-би-си в Праге:
Картины разрушений в районе Годонина поражают воображение.
На одном видеоролике машины валяются в куче подобно детским игрушкам, а бревна и доски разбросаны по земле, как спички.
"Моя любимая машина где-то там", — говорит мужчина, снимающий сцену на свой телефон.
Его перебивают звуки сирен. В небо поднимается черный дым.
Это Южная Моравия, живописный край пологих холмов и виноградников. Но не та, которую мы знаем.
В Годонине пострадали дом престарелых и зоопарк.
"Церковь утратила колокольню, от школы остались одни стены", — заявил он [мэр деревни Грушки Бабич] Чешскому радио.
Ветер, скорость которого достигала 267-322 км/ч, сравнял с землей часть города Годонина и части близлежащих сел — Лужице, Грушки, Моравска Нова Вес и Микулчице, сообщила журналистам представитель службы скорой помощи Гедвика Кропачкова.
С различными травмами в больницу было доставлено несколько десятков человек, по меньшей мере 10 из них находятся в тяжелом состоянии.
Чешское телевидение со ссылкой на представителей чрезвычайных служб сообщает об огромном уроне, нанесенном торнадо.
Судя по видеокадрам, размещенным очевидцами в соцсетях, наиболее пострадавшие районы выглядят как после бомбежки.
По словам заместителя мэра Марека Бабиша, половина деревни Грушки сравнялась с землей. С деревенских домов срывало крыши, ветер переворачивал автомобили и вырывал с корнем деревья. На постройки обрушился град размером до 10 сантиметров, пишет газета Lidove Noviny.
Ураган и град повредили крышу и окна дворца в городе Вальтице, расположенном в Южноморавском крае. Град был размером с теннисный мяч.
На скоростной магистрали Прага — Братислава неподалеку от пострадавших населенных пунктов из-за поваленных деревьев и опор линий электропередач образовался транспортный затор длиной более 50 км в обоих направлениях.
В общей сложности около 78 тыс. домовладений в Чехии остались без электричества.
На помощь чешским спасателям для устранения последствий катастрофы пришли военные, а также спасатели из Австрии и Словакии. Глава МВД Чехии Ян Гамачек написал в "Твиттере", что его ведомство направило в регион подразделения спасателей со всей страны.
Власти предлагают пострадавшим первоначальную компенсацию в размере около 2,7 тыс. долларов. Идет дальнейший сбор помощи пострадавшим.
Спасатели завершили поиск людей в руинах домов Моравска-Нова-Вес.
"Все объекты были обследованы. Никого не нашли. Наша деятельность сейчас сосредоточена на ликвидационных работах, то есть на устранении упавших деревьев и поврежденных электрических столбов", — сказал Мартин Кавка, представитель пражской пожарной команды.
Откуда в Чехии торнадо?
Бен Рич, метеоролог Би-би-си
В Старом Свете торнадо на самом деле не такая уж и редкость, как принято думать: в год на континенте их происходит около сотни. Точные оценки, впрочем, разнятся, а некоторые из них остаются незамеченными, потому что происходят далеко от городов и сел.
Торнадо отмечаются на всех континентах нашей планеты, кроме Антарктики — и даже там это атмосферное явление теоретически возможно.
Но чаще всего они происходят на территории США — в среднем там наблюдается больше тысячи торнадо в год. Там же они и самые разрушительные.
Идеальные условия для них создают горный ландшафт и близость к влажному и теплому Мексиканскому заливу. Благодаря им возникают особые грозовые облака-суперъячейки. А из них рождаются торнадо.