25.06.2021, 19:50
ФОТО | Бывший премьер-министр Тийт Вяхи попал в центре Таллинна в ДТП на своем роскошном Mercedes(10)
Taavi Sepp
В пятницу вечером в центре Таллинна столкнулиьсь два автомобиля, за рулем одного из которых находился бывший премьер-министр Тийт Вяхи.
В18:39 Центр тревоги получил сообщение о том, что на перекрестке улиц Гонсиори и Рауа столкнулись Mercedes-Benz S63AMG и Opel Zafira. Скорая помощь осмотрела 37-летнего водителя Opel, госпитализация не понадаобилась.
Оба водителя были трезвыми и имели права. Так как никто не пострадал, то инцидентом дальше займется страховка.
По словам свидетеля, ДТП произошло, так как Тийт Вяхи проигнорировал знак "уступи дорогу".