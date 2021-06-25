Новое дигитальное решение по фиксированию и оценке ущерба может решить большинство случаев ДТП(1)
Согласно данным дорожной статистики, чаще всего аварии на дорогах происходят именно летом — что показывает и этот год, отмечает руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, когда с приходом лета и смягчением коронавирусных ограничений возросло число участников дорожного движения.
”Несмотря на то, что автомобили становятся все более безопасными, невозможно предотвратить все происшествия, потому что старание и понятие безопасности участников движения отличаются. Таким образом, у нас в Эстонии статистически ежедневно происходит в среднем около сотни случаев ущерба”, — поясняет Аасала, по словам которого свою роль тут играют как перегруженные парковки, тесные парковочные места у побережья, так и дорожные ремонтные работы, из-за которых водители часто совершают в сложных условиях неожиданные маневры.
Если до сих пор автовладельцы для фиксирования и оценки случая ущерба должны были обратиться к автодилеру или в мастерскую, то теперь, по словам Аасала, это больше не обязательно. ”Сегодня большую часть предварительных работ в случае происшествий можно сделать, не приезжая на место — даже сразу на месте происшествия и для этого просто нужен мобильный телефон”, — описывает Аасала то, как процесс дигитального оформления ущерба упрощает до сих требующую немало времени процедуру.
”Вместе с Amserv мы сделали для клиентов представление информации о происшествии простым и удобным — она поступает в страховое общество и в мастерскую. Клиент не должен беспокоиться о типе случая ущерба или о контакте со страхователем, а также не нужно приезжать на место в мастерскую — достаточно на странице Amserv оставить сообщение о случае ущерба”, — пояснил руководитель IIZI Kindlustusmaakler Игорь Федотов. ”Возможность доставить автомобиль в мастерскую только ко времени ремонтных работ позволяет избежать лишних повторных поездок и сэкономит немало времени”, — добавляет Аасала, по словам которого речь идет об уникальном и инновационном решении, которое упрощает все делопроизводство и сокращает время, необходимое на ремонт.
”На месте происшествия очень важно зафиксировать ущерб и обстоятельства происшествия, и сделать как можно больше фотографий повреждений автомобиля. Позже на странице Amserv в среде э-бронирования можно будет ввести необходимые данные, фотографии повреждений и выбрать подходящее для ремонта представительство. Сообщение о происшествии получит страховое общество, а автомастерская начнет готовиться к ремонту”, — пояснил Аасала. На основании такого сообщения калькуляции ремонтных работ, по его словам, поступит напрямую страховщикам и в представительство Amserv, а также копия будет направлена автовладельцу.
”В случае, если присланных фотографий будет недостаточно для получения полной картины ущерба, могут попросить дополнительные фото или же для получения полной информации воспользоваться приложением Caroom. В крайнем случае автовладельцу предложат приехать на место”, — пояснил руководитель послепродажного обслуживания процесс дигитального фиксирования ущерба, разработанного в сотрудничестве с Iizi Kindlustusmaakler.
Amserv работает с 1992 года и на сегодня является одним из крупнейших предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей в странах Балтии. У Amserv в Эстонии и Латвии 9 автосалонов, которые продают и обслуживают автомобили Toyota, Lexus, Opel и Peugeot. В Amserv трудятся около 400 человек.