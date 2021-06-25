Новое дигитальное решение по фиксированию и оценке ущерба может решить большинство случаев ДТП

Согласно данным дорожной статистики, чаще всего аварии на дорогах происходят именно летом — что показывает и этот год, отмечает руководитель послепродажного обслуживания Amserv Ахти Аасала, когда с приходом лета и смягчением коронавирусных ограничений возросло число участников дорожного движения.

”Несмотря на то, что автомобили становятся все более безопасными, невозможно предотвратить все происшествия, потому что старание и понятие безопасности участников движения отличаются. Таким образом, у нас в Эстонии статистически ежедневно происходит в среднем около сотни случаев ущерба”, — поясняет Аасала, по словам которого свою роль тут играют как перегруженные парковки, тесные парковочные места у побережья, так и дорожные ремонтные работы, из-за которых водители часто совершают в сложных условиях неожиданные маневры.

Если до сих пор автовладельцы для фиксирования и оценки случая ущерба должны были обратиться к автодилеру или в мастерскую, то теперь, по словам Аасала, это больше не обязательно. ”Сегодня большую часть предварительных работ в случае происшествий можно сделать, не приезжая на место — даже сразу на месте происшествия и для этого просто нужен мобильный телефон”, — описывает Аасала то, как процесс дигитального оформления ущерба упрощает до сих требующую немало времени процедуру.